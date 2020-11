Está grave el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez

El ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, que padece un tumor maligno hace más de un año, se encuentra en delicado estado en su residencia en el Prado, rodeado de su familia y su entorno más cercano. Vázquez sufrió una recaída en las últimas semanas y prefirió no ser internado.

El 23 de agosto de 2019 el entonces presidente se sometió a una intervención diagnóstica en la que se confirmó la presencia de un tumor maligno que afectaba sus pulmones. Días antes Vázquez había informado en conferencia de prensa que tenía un tumor, pero que aún no conocía su magnitud. El 31 de julio había fallecido su esposa, María Auxiliadora Delgado.

Pocos días después, en setiembre, Vázquez comenzó un tratamiento de radioterapia (radiocirugía), según el mismo dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10.

El 21 de mayo de este año el semanario Búsqueda informó que una tomografía por emisión de positrones (PET) realizada al expresidente había arrojado como resultado que no había actividad tumoral maligna en su organismo.

El 5 de junio de 2020 se informó que Vázquez fue intervenido sin complicaciones en el Casmu de una hipertrofia prostática benigna.

El expresidente tuvo en los últimos meses escasas apariciones públicas, producto de los cuidados que requiere.

Hace menos de una semana, el Club Atlético Progreso anunció que el lunes 30 de noviembre nombraría a su sala de teatro con el nombre del expresidente Vázquez, quien fue presidente de la institución entre 1979 y 1989. Según supo Subrayado, en el homenaje estaba prevista la participación de hijos y nietos del expresidente, mientras que él planificaba seguir la ceremonia desde su casa vía remota, debido a su estado de salud.

