El círculo íntimo despidió al Diez en la Casa Rosada

Luego de conocerse ayer la triste noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional y le cedió la Casa Rosada a la familia del astro del fútbol para realizar el velatorio, que comenzó esta madrugada con una ceremonia íntima para los más allegados. El ingreso del público ocurrió alrededor de las 6 de la mañana.



Con barbijos y de la mano, la familia del futbolista ingresó a la Casa de Gobierno cerca de las 23.30 para ultimar detalles de la despedida pública que tiene Maradona, donde sus seguidores ya pueden acudir al lugar para el último adiós de la leyenda. El velorio es a cajón cerrado y se extenderá, aproximadamente, hasta las 16.



Pasada la 1 de la mañana, ingresó Verónica Ojeda junto a su hijo, Dieguito Fernando, fruto de la relación con Maradona. Según informaron, Jana, la otra hija del ídolo, fue parte del velatorio familiar que se lleva a cabo.

Durante el transcurso de la madrugada, sus allegados directos concurrieron a la Casa Rosada para despedirse con una ceremonia íntima. Cerca de las 4 de la mañana, Rocío Oliva, expareja de Maradona, intentó ingresar, pero no fue autorizada y tuvo que retirarse. "Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar", expresó.



Hoy se espera alrededor de un millón de personas para despedir y homenajear al Diez. El Gobierno lo propuso y la familia lo aceptó para que el público pueda brindarle el último adiós al astro del deporte, que falleció este miércoles en la casa que habitaba en zona Norte.