Triunfo histórico: Un joven de Rufino figura en la victoria de Los Pumas ante los All Blacks

En un partido perfecto, los dirigidos por Mario Ledesma contaron con un Nicolás Sánchez muy inspirado, quien se encargó de anotar todos los puntos del equipo. Entre los titulares y haciendo un gran partido estuvo Santiago Chocobares, un joven oriundo de Rufino.

Este domingo por la madrugada Los Pumas volvieron a disputar un partido, se enfrentaron a los All Blacks de Nueva Zelanda y del equipo argentino fue parte el rufinense Santiago Chocobares, quien comenzó desde muy pequeño a desarrollarse deportivamente en el Club Social de Rufino.

El rugby argentino recordará para siempre la fecha del 14 de noviembre de 2020. El Sydney Bank Stadium fue escenario de la primera victoria de la historia de Los Pumas sobre los All Blacks. El avance de Santiago en su carrera deportiva, es el claro ejemplo de sacrificio, disciplina y humildad.

Santiago Chocobares tiene 21 años y realizó sus primeros pazos en el rugby jugando en "Los Pampas" de Rufino con paso posterior por "Duendes" de Rosario. Contra los poderos All Blacks era su debut con Los Pumas y fue actuación fue sobresaliente, junto con Matías Orlando conformaron una dupla de centros impecable y solvente que jamás titubeó en 80 minutos frente a los mejores del mundo.

© 2020 Diario La Guía