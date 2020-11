El Concejo de Venado Tuerto aprobó el proyecto "Nuestro Terreno" para la venta de terrenos municipales

Esta tarde el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, con algunas modificaciones, el programa “Nuestro Terreno”, presentado la semana pasada por el Ejecutivo municipal para dar una solución de hábitat a vecinos de la ciudad.

Este programa permitirá mejorar la situación habitacional a 110 familias locales, con la mira puesta en seguir incorporando lotes al Estado municipal que beneficien a más venadenses en posteriores ventas.

Uno de los ejes planteados por el Gobierno de Venado Tuerto es lograr que el programa se vaya retroalimentando y que se convierta en una política de Estado que perdure más allá de la gestión municipal de turno.

El presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini, destacó el compromiso de sus pares de los distintos bloques que sumaron sus propuestas para mejorar este programa que “beneficiará a muchas familias venadenses, sobre todo las de menores recursos que podrán acceder a sus terrenos pagándolos totalmente en cuotas, lo que representa un importante esfuerzo del Estado municipal”.



Modificaciones acordadas

El proyecto que hoy se convirtió en ordenanza municipal sufrió algunas modificaciones con respecto al original presentado por el intendente Leonel Chiarella la semana pasada.

En el proyecto original se planteaba que para acceder al programa había que tener un ingreso mínimo acreditable de 20 mil pesos y un máximo de 120 mil pesos. En la sesión de hoy se acordó llevar el mínimos al equivalente a un salario mínimo (cerca de 19 mil pesos) y el máximo a ocho salarios mínimos, (160 mil pesos), por grupo familiar.

Por otra parte, los 110 lotes disponibles se dividieron en tres grupos: el grupo social integrado por 40 terrenos con valores de 300 mil a 350 mil pesos; el intermedio integrado por 47 lotes, y el restante son los terrenos de mayor valor.

A los que se anoten para el grupo social no se les exigirá el 30 por ciento de anticipo, y se les prorrateará el valor total del terreno en cuotas. Los otros dos grupos tendrán que hacer el aporte inicial del 30 por ciento.

También se acordó modificar la forma de inscripción al programa, sumándose a la vía on line, la presencial en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y las oficinas de Gobierno Abierto.

Con respecto a la solicitud de una garantía para acceder al crédito municipal, se decidió recurrir a la figura de garantía prendaria sobre un auto o una moto que pueda tener la persona interesada.

En el caso de los beneficiarios que no puedan abonar las cuotas en tiempo y forma, se ofrecerá la posibilidad de acceder a una refinanciación para poder preservar el inmueble, y en caso de no poder hacerlo perderá la posesión del mismo, pero se le devolverá el dinero que pagó hasta ese momento.

En cuanto a la escritura del terreno, la persona adjudicada la obtendrá una vez que esté completamente pago y tenga un avance de obra del 40 por ciento.

