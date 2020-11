Sorpresas en la votación del impuesto a la riqueza: los 19 aliados K y algunas ausencias llamativas

Durante los 12 primeros años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los diputados del entonces Frente para la Victoria carecieron de mayoría propia. Sin embargo, siempre consiguieron aliados para sacar las leyes más controvertidas. Incluso la famosa 125, que aumentaba retenciones al campo y terminó naufragando en el Senado. La cuarta versión del mismo espacio político, ahora bajo el paraguas del Frente de Todos, funciona con la misma lógica: en la madrugada de este miércoles, el bloque aportó "sólo" 114 votos para darle media sanción al impuesto a la riqueza. Pero los afirmativos llegaron a 133, por el acompañamiento clave de 19 legisladores de otros bloques e interbloques.



El grueso de esa ayuda externa lo dio el Interbloque Federal, que mezcla peronistas de distintas geografías y un par de progresistas santafesinos. Nueve de sus 11 integrantes votaron con el oficialismo:

Dos del bloque justicialista

1) Eduardo "Bali" Bucca, bonaerense, ex intendente de Bolívar y conocido hace años por su amistad con Marcelo Tinelli.

2) Miguel Zottos, salteño.

Dos santafesinos progresistas:

1) Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.

2) Enrique Estévez, socialista.

Tres de Córdoba Federal:

1) Paulo Cassinerio.

2) Carlos Gutiérrez.

3) Claudia Márquez.

Esta bancada responde al gobernador cordobés Juan Schiaretti. En su provincia se reavivó un fuerte sentimiento anti K y por eso se dudaba de cómo votarían los legisladores que le responden. Un detalle: su pareja, Alejandra Vigo, cuarta integrante de la bancada, figuró como "ausente".

Dos de Consenso Federal

1) Alejandro "Topo" Rodríguez, bonaerense, y muy cercano a Roberto Lavagna.

2) Jorge Sarghini, economista y ex funcionario bonaerense.



Mario Negri, jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, que se opuso mayoritariamente al impuesto a los ricos. Foto Rolando Andrade Stracuzzi.

En esta bancada, Graciela Camaño decidió esta vez pararse en la vereda opositora y votó en contra. La diputada venía siendo muy criticada por el anti kirchnerismo porque resultó fundamental para avanzar en el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces (Bruglia, Bertuzzi y Castelli) que busca desplazar Cristina Kirchner.

El otro interbloque que apoyó sin fisuras fue Unidad Federal para el Desarrollo, apodado risueñamente Los Ramones: no por afinidad musical sino porque su jefe es José Luis Ramón, un mendocino de perfil alto y polémico en su provincia, que se convirtió en un aliado clave de Sergio Massa en este nueva etapa.

El actual titular de Diputados operó fuerte en la previa de la conformación de la Cámara y consiguió que se arme esta bancada que unión algunos ex Juntos por el Cambio con otros provinciales. Suele ser un aporte clave para el quórum y las votaciones.

Los seis votos de "Los Ramones":

1) Pablo Ansaloni, bonaerense.

2) Luis Di Giácomo, de Río Negro.

3) Flavia Morales, de Misiones.

4) José Luis Ramón, mendocino.

5) Diego Sartori, de Misiones.

6) Ricardo Wellbach, de Misiones.

Otros dos votos afirmativos vinieron del bloque Unidad y Equidad Federal. Lo componen dos ex Juntos por el Cambio. Antonio Carambia, ex PRO y quien cuando anunció su salida del PRO fue acusado de "estafador" por el jefe de los macristas, Cristian Ritondo. Y Felipe Alvarez, otro ex JxC que pegó el salto hace unos días y ahora se alineó con el Frente de Todos.

Los últimos dos votos fueron directamente de dos diputados que integran aún el principal interbloque opositor. Son dos jujeños, radicales, que responden al gobernador Gerardo Morales y que, en el marco de sus negociaciones con el Gobierno para conseguir fondos para una provincia muy complicado, acordó el apoyo en el recinto. Los que levantaron la mano en su nombre fueron María Burgos y Jorge "Colo" Rizzotti.



Ausencias y el presidente que no votó

El bloque del Frente de Todos, como se dijo, aportó 114 votos, sobre 119 integrantes. ¿Por qué no hubo fidelidad 100% en un proyecto que impulsaba el jefe de la bancada, Máximo Kirchner?

Uno de los diputados que cuestionó en público el proyecto, el empresario del massismo José Ignacio de Mendiguren, zafó porque está de licencia, ya que lo designaron en el BICE. Igual, ya avisó por los medios: "Me toca (el impuesto) y voy a pagar".





El propio Massa, de contactos fluidos con muchos de los hombres de negocios que cuestionan el nuevo gravamen, tampoco tuvo que dejar su sello pegado porque es el presidente de la Cámara.

Hasta último momento, se dudó sobre su presencia, ya que estaba aislado por un caso cercano de Covid positivo. Pero Massa apareció oportunamente en el edificio, ya de noche, aunque decidió no votar. "Sergio nunca vota. Salvo que no esté el número y se necesite mayoría especial", aclararon en su entorno.

Cecilia Moreau, cristinista y una de las referentes del bloque, figura "sin votar". ¿Rebeldía sorpresiva? "No, se fue del recinto por contacto directo con alguien que tuvo Covid", explicaron a Clarín en la Cámara. Otra ausencia llamativa.