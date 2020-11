Sain: «Hubo años de abandono en la policía de Santa Fe»

La inseguridad es un tema que preocupa en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario. Robos, entraderas y balaceras son noticias cotidianas. En el último tiempo se pusieron en marcha una serie de operativos para tratar de contralar la ola de violencia desatada, pero aún se registran serios hechos de inseguridad. El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, aseguró en ese sentido: «Cuando desplegás una saturación, después viene la vendetta».

«En Santa Fe, hay una lectura no unificada de lo que es el Ministerio Público de la Acusación. Otro elemento es la corrupción policial, hay un sector de la policía que protege al delincuente», aseguró esta mañana en diálogo con Radio 2, hablando sobre las causas de la inseguridad.

En esa misma línea, señaló: «Yo estoy retando a los jefes policiales, se la pasan llorando, le dimos un plus. Los responsables de lo que pasa en la calle son los jefes que son cómodos, son amigos de sus subordinados». «Acá hay jefes que no saben y no quieren mandar. Lo que le digo a los jefes, y no al personal, es que laburen, organicen. Nosotros no le pedimos una moneda, no recudamos con plata de la policía», indicó. Y destacó: «Hubo años de abandono en la policía de Santa Fe».

Por otra parte, se refirió al encuentro que tuvo con los dos policías que grabaron el arresto de delincuentes y luego fueron agredidos: «El policía me dijo que compró la go pro porque es una garantía para él». «Nosotros consideramos que todos los policías tienen que tener eso (un registro de imágenes) por eso estamos comprando un teléfono que permite la transmisión de imágenes», agregó.

«Acá hay desigualdad social. Tiene que haber inclusión social, cuando tenés poca desigualdad social, no hay tanta violencia, eso es lo que hay que analizar», analizó. Aunque aclaró: «Notamos un activismo grande de la policía».

Sobre las críticas que recibe por parte de los ciudadanos y otros políticos, manifestó: «Te puedo asegurar que en estos cargos nunca vas a tener éxito, es uno de los cargos más ingratos que hay». Pero remarcó: «Yo soy honesto y tengo el culo limpio».

Por último, habló de su continuidad en el cargo: «Me comprometí con el gobernador Omar Perotti, a quien cada día quiero más, y ahora estoy subido al barco y voy a seguir por él».