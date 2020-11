Noticias policiales de hechos ocurridos en Teodelina, Venado Tuerto y Melincué

TEODELINA: MENOR DEMORADO

Ayer a la tarde la policía de Comisaría Séptima de la localidad de Teodelina demoró a un menor por circular en una motocicleta con los números limados.

Siendo las 19:50 horas personal policial se encontraban realizando recorridas preventivas por calle 9 de Julio y Diego de Alvear cuando observaron a un menor de edad circular en una motocicleta en regular estado, ya que no poseía luces ni cachas. El joven de 14 años manifestó a los efectivos policiales que la misma era prestada por lo que no poseía documentación.

Procedieron a verificar la numeración notando que los mismos se encontraban limados, por tal motivo procedieron al secuestro de la moto y a demorar al menor.

El Juzgado de Menores dispuso que lo notifique de la causa por el delito de Infracción Art.289 del CP Inc. 3 Adulteración de Marca y sea entregado a sus progenitores.



VENADO TUERTO: MENOR DEMORADO POR AMENAZAR CON UN CUCHILLO

Ayer por la tarde la policía de Comando Radioeléctrico demoró a menor de 15 años y secuestró un cuchillo.

El hecho fue alertado por personal de monitoreo donde lograron observar que un joven se encontraba en la plaza San Vicente ubicada en Lisandro de la Torre y Goumond, amenazando a otro con un arma blanca, por tal motivo se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión del mismo.

El Juzgado de Menores dispuso que lo notifique de la causa por el delito de Portación de Arma Blanca.

VENADO TUERTO: RECUPERARON VARIOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

Ayer la policía de Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto y Subcomisaria Décima de Murphy, recuperaron varios elementos que habían sido robados de un domicilio ubicado en calle Lola Mora al 1000.

Personal policial fueron requeridos para que se hicieran presentes en una vivienda en calle Sigal al 1300 donde se encontraba un hombre quien fue victima de un robo. En el lugar un hombre comunicó a los efectivos que le habían señalado al autor del ilícito es por ello que se encontraba ahí.

El padre del señalado como autor del hecho hizo entrega de una garrafa la cual fue restituida a su propietario.

Debido a que la madre del joven vive en la localidad de Murphy el fiscal en turno solicitó una requisa voluntaria la que se llevó a cabo y recuperaron gran parte de lo sustraído, procediendo a notificar al joven

de 18 años de la causa por el delito de Encubrimiento.

MELINCUE: DESACTIVARON REUNIÓN CLANDESTINA

En horas de la madrugada la policía de Comisaría Primera de la localidad de Melincue logró desactivar una reunión clandestina en un domicilio ubicado en calle Saavedra al 100.

Siendo las 03:30 horas momentos en que los efectivos policiales realizaban recorridas preventivas observaron que fuera de un domicilio se encontraban varias motocicletas estacionadas por tal motivo

procedieron a identificar a las personas que se encontraban en dicho domicilio.

Procedieron a la aprehensión de 8 personas y al secuestro de varias motocicletas.

La Fiscalía dispuso que los notifiquen de la infracción al Art 205 del código penal.