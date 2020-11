Internaron a Diego Maradona Junior en Nápoles por complicaciones con el COVID 19

Horas convulsionadas se viven dentro del seno de la familia Maradona. Luego de la intervención quirúrgica en la cabeza a Diego, los medios italianos informan que Diego Maradona Junior (el hijo que tuvo el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata con la italiana Cristiana Sinagra) fue internado en el hospital Cotugno de Nápoles por complicaciones con el coronavirus.

El mayor de los descendientes del ex campeón del mundo en México 86 dio positivo de COVID 19, al igual que su pareja, el pasado 5 de noviembre, por lo que no pudo viajar rumbo a Argentina para estar junto a su padre en la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos ni en el proceso de rehabilitación que está llevando adelante en estos momentos en un domicilio ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

“Este período de mier... no termina. Después de la gran ansiedad por papá hoy recibimos el resultado del hisopado y lamentablemente tanto yo como Nunzia somos positivos. Somos sintomáticos y les aseguro que no es nada agradable”, explicó en su momento el joven de 34 mediante un posteo en su cuenta en la red social Instagram.

Así anunció Diego Maradona Junior que dio positivo de COVID 19 (@diegomaradonajunior)Junior, que hizo las inferiores en Napoli -club en el que Diego es máximo ídolo- y tuvo una destacada performance con la selección italiana de fútbol de playa, empeoró con el correr de los días, al registrar un cuadro de fiebre, fatiga y tos, por lo que debió ser internado el pasado jueves. No obstante, tanto el Corriere del Mezzogiorno como La Gazzetta dello Sport informan que sus condiciones actuales son buenas e incluso podría ser dado de alta en breve.

Vale mencionar que la familia Maradona Pennino vive en Italia y está conformada, además de la pareja, por sus hijos Diego Matías e India Nicole.

La relación entre Junior y su padre creció considerablemente en el último tiempo, al punto de volverse muy unidos. El pasado 30 de octubre utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo por su cumpleaños: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado.... ¿cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe, ¡¡¡y tú siempre has sido el mío!!! Te quiero papá”.

El entrenador, por su parte, continuará su recuperación por el cuadro de abstinencia (vinculado al consumo de alcohol y a la medicación que tomaba por sus problemas de ansiedad y para conciliar el sueño) en una casa de la zona Norte y no volverá, por el momento, a su residencia en Brandsen, donde se había mudado para estar cerca del predio de entrenamiento de Gimnasia y Esgrima La Plata.