SADOP Santa Fe se pronunció sobre clases presenciales

El SADOP Santa Fe, "ante la intempestiva e injustificada, pretensión del Ministerio de Educación, a través del SPEP, para que en unas 32 escuelas privadas, primarias y secundarias, del centro norte provincial, se retorne a la actividad educativa presencial, escuchó a todos los delegados de estos establecimientos y ante los informes que se presentaron, decidió RECHAZAR esta acción que busca retornar a la actividad educativa presencial, porque dicha acción es ilegal, no respeta los protocolos del Consejo Federal de Educación ni el de la Provincia, no se condice con la situación sanitaria de las localidades, no responde a la realidad social de las comunidades involucradas, no tiene en cuenta las deficiencias edilicias de las escuelas apuntadas, ni responde a los procesos pedagógicos que las mencionadas escuelas están desarrollando".



Por otra parte, "al no contar con una norma legal que sustente dicha convocatoria, que insistentemente las Supervisoras exigen que comience el próximo lunes 16/11, los docentes no contarán con la suficiente cobertura de la ART, lo que sumará más riesgos injustificados a la actividad docente".

El comunicado completo:

En muchos de los establecimientos convocados los alumnos no cuentan con los medios necesarios y lógicos para llegarse a los establecimientos, no existe aún el publicitado Boleto educativo rural, y dichos establecimientos tienen una organización que suma a las actividades propiamente académicas, el comedor escolar y la residencia u hospedaje de los alumnos y alumnas, servicios que no están habilitados, lo cual torna imposible el retorno de los alumnos y docentes a estos establecimientos.

En otros casos la mayoría de los docentes provienen de localidades con circulación social del virus, a veces distante del establecimiento, tornando en inconveniente y no deseada la presencia de dichos educadores en las comunidades que, en algunos casos, no han tenido contagios.

Hay establecimientos enclavados en localidades con muchos contagios, muchas muertes y con una comunidad educativa temerosa de la situación que se niega a retornar a la actividad presencial, por injustificada e ilegal.

Los establecimientos educativos privados, cabe la aclaración, son emprendimientos privados que, conforme las Resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia, deben inscribir el Protocolo de actuación de cada uno de ellos, lo cual no se ha cumplimentado en ninguno de los casos, ni llevada a cabo la capacitación a los docentes en función de ese Protocolo.

Para retornar a la actividad educativa presencial en las escuelas es necesario una norma del mismo rango de la que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, no basta con las órdenes de las Supervisoras, transmitidas casi al anochecer del martes pasado, por whatsapp o telefónicamente, se necesita por lo menos un decreto provincial, ni siquiera basta la voluntad de la Ministra expresada en una Resolución, ni qué decir si fuera una Disposición del SPEP, pero nada de todo esto existe…, jurídicamente incalificable…!

Por todas estas razones el SADOP acompaña y brinda su cobertura sindical a todas las compañeras y los compañeros que, convocados por el personal Directivo ante la comunicación de las Supervisoras, han decidido rechazar y no aceptar el retorno a la actividad presencial en las escuelas.

Hemos convocado al Congreso Provincial del SADOP para que, ante la eventualidad de que el SPEP o el Ministerio de Educación pretendan avanzar con este desesperado e injustificado proyecto, se dispongan las medidas de acción gremial correspondientes en toda la Provincia.

Urgimos a la UEFA (Unión de Escuelas de la Familia Agrícola), a la FEDIAP (Federación de Instituciones Educativas Agropecuarias) y a todas las entidades propietarias de establecimientos educativos involucrados en esta pretensión del SPEP, a hacer oír su voz y su parecer frente a estos hechos, para no quedar como meros convidados de piedra en estas circunstancias.