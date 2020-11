Argentina y un empate que no gusta pero también vale

Siempre los empates dejan una mueca de fastidio. Sobre todo si se juega de local. Es difícil conformarse cuando a simple vista se ve que hay una superioridad latente, de cuando uno juega a ganar y el otro a durar. Pero ojo, cada uno con su librito tendrá argumentos para esgrimir sus méritos De lo que no hay dudas es que la Paraguay de Eduardo Berizzo se habrá retirado de la Bombonera mucho más satisfecha que la Argentina de Lionel Scaloni. Dos made in Newell’s, con diferentes logros claro está, que se midieron a cara de perro todo el tiempo. Siempre que un equipo monopoliza la pelota, siempre que se juega casi todo el tiempo de un solo lado, es fácil concluir que los merecimientos debieron premiar al que más buscó. Y es cierto, pudo más la selección albiceleste, llegó más, apretó más, pero de ninguna manera le fue sencillo el trámite. No sólo porque lo empezó cuesta arriba sino porque, después de intentar de mil y una maneras, después de modificar nombres buscando aún más juego y profundidad, algo que logró con los ingresos de Giovani Lo Celso, sobre todo, y Angel Di María, al fin y al cabo llegó al 1 a 1 final por la jugada menos pensada o elaborada. Un tiro de esquina perfecto de Gio y un cabezazo no menos impresionante de un debutante: Nicolás González. Por eso, tampoco hay que desdeñar esta igualdad. No debe ser un paso atrás. Al contrario.

En verdad, Paraguay llegó dos veces en todo el partido ante Argentina. La corrida messiánica de Almirón que terminó en la primera polémica de una noche llena de ellas (ver aparte) y un tiro libre esquinado cerca del final que sacó bien Armani al córner. Después se dedicó a armar un frontón en su campo y en largos pasajes, sobre todo del complemento, los once jugaron en terreno propio. Pero lo hizo bien, de ahí su mérito, y cuando pudo trató de salir rápido para al menos ganar tiempo en campo ajeno.