Druetta: "Gente que vende droga y a la que detuve me transformó en un monstruo que no soy"

“Esta gente que me está acusando de aberrantes delitos es gente que he detenido. Que uno los detenga causa resentimiento. A los dos imputados que declaran como arrepentidos en mi contra yo los he detenido. El relato armado es tan grande que les está costando mantenerlo. Se contradicen hasta cuando el fiscal les repregunta. Fíjese que Actis Caporale inicia su planteo diciendo que son simples consumidores y que yo soy el monstruo que los capto para hacer una red de narcotráfico inmensa. Y que yo eso lo hice para ascender en mi escala jerárquica. En qué cabeza cabe que voy a hacer eso. ¿Dónde está mi usufructo con el narcotráfico? Yo no tengo ni vivienda propia”.

Esa fue la apertura del testimonio que desde las 17 prestó el ex jefe de Inteligencia Zona Sur de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, quien está siendo juzgado como organizador de una asociación ilícita dedicada a comercializar drogas. El principal jefe policial acusado sostuvo que se construyó una imputación en la Procunar (Procuracion contra el Narcotráfico) a partir de dos arrepentidos que son personas acusadas en este mismo juicio por comercio de estupefacientes a las que él mismo detuvo.



"Me detienen el 13 de junio de 2019. Y el 15 eran las elecciones en la provincia. Me presento en la PSA detenido. En ese interín había venido la ministra (Patricia) Bullrich esperándome a mí. Hizo política con mi detención y salió en todos los diarios", dijo en forma presencial ante los jueces del Tribunal Federal Oral 3, Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Ricardo Vásquez, en Oroño al 900.

Por la mañana sus acusadores, que también están juzgados por narcotráfico, afirmaron haber trabajado para él de manera forzada bajo dos opciones: o lo hacían entregándole drogas o les formaba causa para imputarlos. Estos fueron Ignacio “Nacho” Actis Caporale y Leandro Cano. La declaración de ambos como arrepentidos fue una base relevante, no exclusiva, para la detención de Druetta.

Los que siguen son los pasajes más destacados del descargo de Druetta, que fue jefe de Drogas Peligrosas en Villa Constitución, posteriormente en Venado Tuerto y que estuvo hasta 2017 prestando servicio como jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI):

"Esto está muy bien armado por una parte que defiende y que entiende de leyes", dijo Druetta, señalando al abogado que representa a Nacho Actis y Cano. "Los procedimientos son públicos. Ellos han sido siempre del ambiente porque lo reconocen en las declaraciones. Dicen que tenían relación con el Fantasma Paz. En las escuchas de ayer está Caporale vendiendo mafia, diciendo que ha torturado a una persona, (pidiendo a otro) que se quede tranquilo que por ahora no le van a hacer nada. Dicen que no me denunciaron antes a mí por temor. ¿Como por temor si demuestran que no le han temido a nadie?"

"No les guardo rencor por que me tengan bronca ya que es propio de la función mía que uno detenga. Dicen que tenían miedo que yo les tire un tiro a la cabeza. Esa no es mi forma de ser. Cuando me vinieron a buscar de la PSA estaba haciendo compras. Me avisó mi mujer, fui y me presenté".

"Esta gente me transformó en un monstruo, el periodismo me destrozó. Lo que quiero dejar en claro es que esta gente está fabulando. Hablan de cosas que no tienen asidero. (Cano) declaró que la droga era mía, que yo se la daba a ellos, pero después dijo que iba a Villa Constitución y que yo les pagaba esa droga. Esta es una banda de delincuentes que se reconocen como delincuentes al declarar. Hablan de integrantes de la banda. Tienen bienes. Vehículos que han robado por lo que se escucha en los mismos audios de la audiencia".

"Me detienen a partir de la palabra de una persona que está fuera de la ley. Eso se tomó por la Procunar (Procuración Contra el Narcotráfico) como una cosa totalmente cierta. Se mezcló la política además. Yo no tuve ascensos por lo que ellos hacen alusión. Yo trabajé como tenía que trabajar y ascendí junto con toda mi promoción por cuestión de cargo y antigüedad. Nunca por motivos extraordinarios".

"Caporale dice que le allané la casa 20 veces. Jamás le allané la casa. Hay tanto invento que me olvido. Pero les está costando mantenerlo y eso se ve en la cantidad de contradicciones.

"Ya viví una situación parecida. Cuando uno combate a las bandas uno tiene amenazas de muerte. Te arman camas para involucrarte en algo. Yo he detenido a (el condenado por narcotráfico de Firmat Aldo) Totola Orozco y me armaron una camita con unas llamadas hechas por ellos con el fiscal. Después se investigó. Me secuestraron teléfonos, se comprobó que no tenía nada que ver y me restituyeron en el cargo".

"La Procunar colaboró con esto el año pasado y a dos días de las elecciones me detienen".

"Quiero dar cuenta de un antecedente. Cuando vengo de jefe de inteligencia a Rosario en 2016 salta un trabajo de que vendían drogas en calle Francia. Se arrancó la investigación con toda formalidad de ley dando cuenta al doctor (el ex fiscal federal interino en Rosario Santiago) Marquevich. Se allanó. No tuve en cuenta que a media cuadra estaba la delegación de Drogas de la Policía Federal (Francia al 1300). En el interín vienen los medios. El ministro (de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro) por mi función me mandaba a hablar a mí. Explico la situación. Uno de los periodistas, creo que de Canal 5, toma la cámara, se va caminando y cuenta los pasos desde ahí hasta la sede de la Policía Federal y les pregunta si sabían eso. Eso cayó muy mal en el seno de la Federal. Después tomé conocimiento de que en la Federal se pensó que yo los quería dejar expuestos como que tenían un bunker en la puerta de la delegación y no hacían nada".

"Se que eso llegó al Ministerio de Seguridad de la Nación. Y no estaba bien visto porque se tomó como que yo no tuve códigos".

"Mi relación con Pullaro era cercana únicamente por cuestiones de función. Pero los medios hacían hincapié en la relación. Se mezcló la política. Me detienen el 13 de junio de 2019. Y el 15 eran las elecciones en la provincia. Me presento en la PSA detenido. En ese interín había venido la ministra Bullrich esperándome a mí. Hizo política con mi detención y salió en todos los diarios".

"Otra cosa que me llamó la atención son dos audios puntuales que dicen que hablo yo con Caporale. Yo no soy. Lo demostraré con peritos como corresponde a las cuestiones técnicas. En el año 2012 la Policía Federal tenía receptada una escucha. En el año 2014 la judicializan. Y recién en 2016 la hacen peritar por (la Sección) Acústica Forense. Previo a eso elevan un anónimo de que yo manejaba la droga de toda la provincia. Ya la Procunar con eso lo da por cierto y me allanan. Yo termino preso hasta este momento afrontando un juicio para mí terrible y muy complicado".

"Lo que tengo para decir es eso. Con los años que tengo creo que las casualidades existen muy poco. Me llegó el rumor de que la ministra Bullrich decía que me tenían que partir al medio porque lo necesitaban para las elecciones. Creo que todo eso se puede haber mezclado".

A eso se suma que estos dos señores, Caporale y Cano, estimo que el abogado de ellos le ha ido a ofrecer que se acogieran a la ley del arrepentido, aprovechando que yo era un oficial de renombre. Es gente que no tiene escrúpulos. Me armaron todo y eso es que creo que fue lo que pasó".

En la declaración que hizo recién (el imputado) Carlos Illanes, a quien no conozco, dice que me ve una sola vez desde lejos en u n auto y me describe con ojos claros. Como sabe que tengo ojos claros. Es muy difícil sentir que viene alguien que vos detuviste, arma una cosa contra vos y así estoy preso. Con eso uno se siente indefenso".