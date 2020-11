Renunció el ministro de Gobierno de Santa Fe, Esteban Borgonovo

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Esteban Borgonovo, renunció este jueves a su cargo. «Me voy con la tranquilidad de dejar las cosas encaminadas», declaró el funcionario saliente, tras reunirse con el gobernador Omar Perotti, que días atrás había adelantado cambios en el gabinete.

En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Gobierno agradeció «la posibilidad de haber sido parte del equipo. En un año tan singular y complicado mi agradecimiento y solidaridad con todos los compañeros/as del gabinete y especialmente para todos mis colaboradores”. Además de Borgonovo, también habría presentado su renuncia el secretario de Gobierno Arturo Gandolla.





«Es público y notorio que mi nombre es uno de los que estaba dando vuelta en los medios de comunicación, hace unos días ya como posible recambio. Yo creo, lo que yo siento, es que en el Ministerio de Gobierno, que es el ministerio político por excelencia, directamente es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador. A mí me parece que esta tarea es muy delicada, continua y permanente. Y sin ese respaldo no se puede ejercer esta función. Por esa razón me pareció lógico dejar al gobernador con las manos absolutamente libres para que decida quién será el compañero, o la compañera, que venga a tomar la posta», señaló Borgonovo en diálogo con El Litoral.

Al analizar su gestión, dijo: «Estoy muy tranquilo, muy conforme. En primer lugar, porque me voy en un momento donde ya por suerte el pico más intenso de la pandemia va quedando atrás. Me tocó convocar y coordinar el Comité de Emergencia de Covid-19. Fue una tarea muy intensa y hoy, por suerte, eso ha aflojado un poco. Sinceramente, no me hubiera gustado irme en el medio de la tormenta».

«En el aspecto político es muy evidente que dejamos las relaciones políticas tanto hacia dentro peronismo como hacia afuera mucho mejor de lo que las encontramos. Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios ha funcionado muy bien. También entiendo que con el Poder Judicial hay un muy buen vínculo y hace poco se presentaron proyectos de reformas y lo mismo ocurre con la Legislatura», sostuvo Borgonovo.

Dos semanas atrás, tras una reunión con los ministros de la Corte Suprema santafesina, Omar Perotti había anticipado modificaciones entre sus laderos: «Es muy probable que haya cambios. Todos tuvimos en la cabeza un diseño de equipos para una situación que fue drásticamente alterada (por la pandemia de Covid-19). En el inicio, esa alteración parecía que iba a ser de corto plazo, pero ahora ya sabemos que tiene perspectiva de largo plazo”.

«El gabinete (provincial) se diseñó para una realidad y ahora tenemos un escenario que cambió claramente. Lo que hay que buscar es cómo readecuar el gabinete para conseguir los mejores objetivos frente a esa realidad», explicaba el gobernador.

De esta manera, el primero en dejar sus funciones es Esteban Borgonovo, confirmando las especulaciones en torno a su puesto, ya que asomaba como uno de los posibles funcionarios a ser reemplazados.