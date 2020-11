El fantasma de la ley de lemas agrieta la escena pública santafesina

Un fantasma recorre la escena pública santafesina y no es el del comunismo. Es el de la ley de lemas. El martes pasado, el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, deslizó en una entrevista periodística que habría que pensar para el año que viene una “ley de lemas acotada”. Pero aclaró: “No un festival de boletas que signifiquen una vuelta al pasado. No podemos retroceder a una elección con congreso partidario, interna y la ley de lemas que teníamos, pero sí podemos pensar en una alternativa en la intervengan los actores más importantes. No veo que sea tan complicado por única vez”.

Ayer, en diálogo con LT8, Olivera evitó nombrar la polémica norma, sancionada hace exactamente 30 años, en noviembre de 1990. “Defendemos las Paso, pero en este escenario complejo es muy difícil encontrar un sistema que sea participativo y en que la ciudadanía pueda expresarse —advirtió diputado provincial—. Tiene que ser un sistema que respete la boleta única, y que sea consensuado con todas las partes”.

A pesar de este llamado al diálogo, en el Frente Progresista (FPCyS) ven que desde la Casa Gris emanan señales claras. Creen que las últimas intervenciones públicas del gobernador Omar Perotti, el senador nacional Roberto Mirabella y ahora Olivera están lejos de ser casuales.

“Es una picardía utilizar la pandemia para cambiar el sistema electoral, que es el mecanismo por el cual se expresa la voluntad popular —alertó el presidente del bloque del PS en la Cámara baja provincial, Joaquín Blanco—. Esto no puede estar ajustado a intereses de partido, ni puede ser un globo de ensayo a ver si pasa. Tiene que haber una consulta a los partidos políticos y un mensaje de ley para que la Legislatura lo trate”.

La ley de lemas —o doble voto simultáneo, según su nombre técnico— es una reglamentación cuya sola mención genera urticaria en buena parte de la dirigencia política santafesina. Es que su mecánica abre la puerta a que no necesariamente triunfe el candidato que más votos cosechó en la elección general, como le sucedió a Horacio Usandizaga en 1991 y 1995, y a Hermes Binner en 2003. El hartazgo de la ciudadanía con esa situación forzó al entonces candidato Jorge Obeid a prometer que derogaría la ley si llegaba al poder. Y en 2004 lo hizo. Tres años después, el PJ perdió su invicto desde la restauración democrática.

“Cuando el sistema electoral fue transparente cambió el signo político de Santa Fe —disparó Blanco—. En el gabinete actual existen muchos actores nostálgicos de la ley de lemas, y que resistieron la decisión de Obeid de derogarla”.

Por su lado, la polémica por las elecciones de 2021 también atraviesa a los otros bloques con representación en la Legislatura.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados, Julián Galdeano, llamó a un entendimiento. “El gobierno santafesino equivoca el camino si instala el debate con posición tomada —sostuvo el dirigente radical—. Tenemos predisposición para analizar el contexto de las elecciones 2021 pero descartamos el sistema de lemas”.

Walter Ghione, integrante del bloque Somos Vida y Familia, consideró que es prematuro definir la continuidad de las Paso. “Debe primar el bienestar y la salud de la gente, del votante, más que obligar al ciudadano a resolver las diferencias internas de los partidos”, afirmó.

En el centro-izquierda se pronunciaron por la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

“Además de la cuestión de la pandemia, desde el primer momento sostuvimos que era en contra de los partidos chicos —evaluó el titular del bloque Frente Social y Popular-Ciudad Futura, Carlos del Frade—. Están hechas para que los partidos grandes se saquen la responsabilidad de encima y se la tiren a la gente”.

En ese sentido, del Frade elogió el proyecto de Rubén Giustiniani, quien propone la eliminación de las Paso. “La idea es que cada partido o frente político sumando el padrón de independientes pueda realizar una interna abierta para la selección de sus candidaturas —explicó el titular del bloque Igualdad—. El partido que tenga candidatura única no tendría necesidad de hacer la elección”.

Las Paso también dividen a los expertos

El futuro de las Paso y cuáles deberían ser los mecanismos para dirimir las candidaturas también divide opiniones entre los expertos.

El constitucionalista Domingo Rondina sugirió unificar las elecciones con las nacionales y que se suspendan las primarias por única vez debido a la pandemia. “Hay que favorecer el voto a distancia, sin necesidad de concurrir presencialmente”, dijo el letrado.

Además, Rondina planteó que debería implementarse un sistema similar al de las presidenciales de 2003: los neolemas. “Cada lista funciona como un partido y compiten todos contra todos”, explicó.  

Por el contrario, para el abogado y profesor de la UNR Oscar Blando las Paso deberían mantenerse. “El argumento de la pandemia no es suficiente, en la región se ha votado —dijo el ex director de Reforma Política de la provincia—. Sobre el gasto, si se quieren ahorrar recursos habría que sustituir las boletas partidarias por la boleta única en papel, que además garantiza transparencia”.

En tanto, aseguró que "no es cierto que las Paso en Santa Fe no sean utilizadas". En 2019, remarcó, hubo fuerte competencia en Rosario en las elecciones de concejales: el justicialismo llevó 8 listas, Unite 7, el Frente Progresista 5 y Cambiemos 4.