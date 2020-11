Casilda: temen que la relajación social por la disminución de contagios de Covid-19 genere un rebrote

La sensación de tranquilidad que generó en Casilda la disminución de casos de Covid-19 en relación a meses atrás se tradujo en una suerte de relajamiento social que preocupa a las autoridades locales.

El fenómeno quedó en evidencia el último fin de semana, especialmente el domingo cuando vecinos de diferentes edades se volcaron a las plazas y otros espacios públicos de la ciudad para disfrutar de la apacible jornada.



El movimiento fue tal que puso en jaque las restricciones impuestas por la pandemia para bajar la circulación de personas y evitar aglomeraciones.

La situación ya parece superar la capacidad de control del Estado municipal que sigue apelando a la conciencia ciudadana para intentar poner coto a una problemática que, de no revertirse, aumenta las chances de que se produzca un rebrote de contagios que ponga nuevamente a Casilda en el ojo de la tormenta.

“Si bien la situación es más aliviada al registrarse un descenso de los casos, no sabemos hasta cuándo durará”, indicó a La Capital el intendente Andrés Golosetti, para luego manifestar su preocupación por la “sensación casi generalizada de relajación social, lo que hace que no se cumplan las propias conductas que demanda la pandemia”.

Desde ese lugar instó al compromiso de la gente con la vista puesta en desalentar actitudes que no son adecuadas con la actual coyuntura de emergencia sanitaria. Y en la misma línea hizo particular hincapié en los padres, quienes aun estando habilitadas un montón de actividades para niños menores de 12 años, "decidieron, además, ir a las plazas y utilizar los espacios públicos, lo cual no está permitido”.

El mandatario casildense admitió que “es una situación que se nos hace imposible de contralor porque es masiva, salvo constituir un estado policial que no podemos hacer ni es mi intención”.

Y finalmente sostuvo que “cuando la decisión social está asumida de manera tan generalizada es muy difícil lidiar contra eso, por lo que probablemente el día de mañana pueda haber consecuencias que no deseamos, pero seguramente seremos los que más la padezcamos”.

El último reporte epidemiológico local de la noche del lunes registró 17 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que elevó a 2.572 la cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia (aunque el parte provincial con 10 casos reportados el martes a la noche suma 2.367). De ese total ya se recuperaron 2.329 personas y fallecieron 59.

Si bien la evolución epidemiológica viene mostrando variaciones desde hace un tiempo, lo positivo es que no solo se logró estabilizar la curva de contagios sino que prevalece una tendencia a la baja.

Al respecto, el doctor Marco Zaninovic, quien es delegado de Salud en el departamento Caseros, sostuvo que en Casilda “estamos notando que en las últimas tres semanas se produjo un amesetamiento con tendencia a la baja en lo que tiene que ver con contagios ambulatorios, pero también observamos que aún se mantiene un importante porcentaje de pacientes en internación, lo que auguramos que también vaya descendiendo”.

El profesional además manifestó que “hasta que tengamos la vacuna y veamos los resultados de la misma vamos a tener que continuar con las medidas que venimos hablando desde el principio, que son el uso del tapaboca, el distanciamiento social y la higiene frecuente de manos”.

Asimismo, resaltó que “esta tendencia a la baja no tiene que relajarnos porque puede pasar lo que está sucediendo en países de Europa”. No obstante, rescató que “lo importante es que en el transcurso de los meses de pandemia se logró preparar una estructura sanitaria que responde y en caso de producirse un rebrote no nos tomará como en un principio, cuando estábamos en plena elaboración sino que contamos en el hospital con dos terapias intensiva y salas generales ampliadas”.