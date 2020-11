Las muertes por siniestros viales en Santa Fe bajaron un 57% en octubre

La cantidad de personas fallecidas en la provincia de Santa Fe durante este año descendió un 57 por ciento comparada con el mismo período del año pasado, informaron este lunes fuentes oficiales. Sin embargo, los motociclistas protagonizaron un gran número de choques fatales, que aumentaron con respecto al año pasado.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv), dependiente del Ministerio de Seguridad, dio a conocer un informe del Observatorio Vial que compara datos preliminares de octubre 2020 con datos preliminares de octubre 2019. Del mismo, se desprende que durante octubre del corriente año se registraron 19 personas fallecidas en hechos de tránsito, mientras que el año pasado murieron 44 personas, lo que representa una diferencia del 57%.

Un dato relevante que emana del informe es que de las 44 víctimas fatales registradas en 2019, 15 se trasladaban en moto, es decir, un 34%, mientras que este año del total de fallecidos en octubre, 11 se trasladaban en motocicletas, lo que presenta un 58%, con edades de entre 19 y 63 años.

“Tenemos que tener en cuenta que en octubre ya no estábamos en cuarentena, por lo que podemos decir que la circulación fue casi normal, por lo tanto las causas de la baja de los fallecidos las podemos encontrar fundamentalmente en la presencia sistemática de controles en calles y rutas, no sólo de seguridad vial, sino a la presencia en general de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos”, evaluó el subsecretario de la Apsv, Osvaldo Aymo. “Otro factor que me parece importante destacar es la modificación que se ha ido produciendo durante el año con respecto a las modalidades de movilidad motivadas por la pandemia, el riesgo al contagio y la necesidad de utilizar vehículos de uso personal. Así es que es que la moto ha protagonizado un importante número de siniestros con víctimas fatales”, agregó el funcionario.

“Esto pone sobre la mesa la necesidad de enfocar las políticas de movilidad a formar, concientizar y controlar mucho más a los conductores de motos, que deben integrarse en forma responsable y segura al sistema del tránsito”, finalizó Aymo.

El estudio con datos preliminares indica que 11 de los hechos ocurridos durante el mencionado mes tuvieron lugar en calles y avenidas urbanas y ocho en rutas y autopistas, donde el 62% ocurrió en horarios con luz natural.

Los vehículos involucrados fueron 13 motos, siete autos, cuatro camiones, tres pick up, un tractor, dos peatones y una bicicleta; en 11 colisiones (dos laterales, dos contra objeto fijo, una frontal y una de alcance). También ocurrieron tres atropellos, una caída de ocupante y cuatro despistes.

Según el tipo de vehículos en los que se trasladaban los fallecidos se registró que 11 iban en motocicletas (un 58%); cinco en automóviles; dos eran peatones (un atropello en avenida Circunvalación A008 de Rosario) y uno circulaba en bicicleta.

Como consecuencia de los hechos 12 personas fallecieron en el lugar, cuatro dentro de las 24 horas y tres en fecha posterior. Una de las personas fallecidas en moto fue debido a una colisión lateral en una intersección urbana semaforizada, que cruzó con luz roja y no llevaba casco de seguridad.