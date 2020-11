La polémica por el uso de la ivermectina

La polémica en torno al uso de la invermectina para contrarrestar los efectos del coronavirus sigue creciendo, aunque desde la ciencia no recomiendan dicho medicamento.



En diálogo con UNO Santa Fe, el director Provincial de Salud de Santa Fe, Rodrigo Mediavilla, aseguró que "la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) está en contra del uso de la ivermectina".

Cabe mencionar que la invermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria.

Asimismo, desde el medio santafecino revelaron una conversación que tuvieron con un médico que les dijo lo siguiente: "Se me acercan personas y me piden que les recetemos ivermectina a sus familiares, pacientes internados con coronavirus" y agregó: "Les digo que no, porque no es una buena práctica", pero contó que este familiar de un paciente le espetó: "Esa es tu posición".

Desde Sadi informaron que "la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de invermectina se necesitarían importantes aumentos, potencialmente tóxicos, de la dosis".

Asimismo, Mediavilla remarcó que no se puede "hacer medicina basada en la experiencia, sino que se debe hacer medicina basada en la evidencia científica".

En la misma línea, en declaraciones con LT10 la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, expresó: "No está autorizado, no está reglamentado, no está protocolizado; no lo usamos en la provincia de Santa Fe" y añadió que "lo único que se ha visto es la actuación in vitro, no en el ser humano, sino en el laboratorio". Sin embargo, admitió que "la ivermectina disminuye la replicación viral".

Por otro lado, a mediados de septiembre desde la cartera sanitaria firmaron la autorización para aplicar en Santa Fe el tratamiento con ibuprofeno inhalado. Pese al aval oficial, en el Hospital Cullen y en el Iturraspe nunca se uso dicho tratamiento

Martorano había señalado que "el ibuprofeno inhalado está autorizado en la provincia de Córdoba, porque está bajo un protocolo y porque además se produce en Córdoba".

Además, indicó que contra el coronavirus "no hay un tratamiento específico, lo que estamos utilizando es lo que está autorizado, lo que está demostrado científicamente. Lo único que ha demostrado buenos resultados son los corticoides".