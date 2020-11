Tironeo por los radicales

Todavía falta mucho, pero nadie quiere perder tiempo en el esbozo de los primeros trazos del tablero electoral santafesino de cara a las elecciones de 2021. Tres días después de que el exgobernador Miguel Lifschitz dejara abierta las puertas del Frente Progresista, Cívico y Social para el ingreso del PRO santafesino; el principal referente de este sector en la provincia, Federico Angelini, descartó esa posibilidad y subió la apuesta: invitó a los radicales del Frente a sumarse a Juntos por el Cambio.



El radicalismo, a pesar de sus divisiones internas, parece haberse convertido en "la niña bonita" de la política santafesina. Mientras desde Juntos por el Cambio invitan a los radicales del Frente a dar el salto, desde el Frente hacen lo mismo y tientan al radicalismo universitario a retornar a las filas del progresismo provincial.

La situación no es casual. De las 204 municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe que conduce el Frente Progresista -en total son 365-, el radicalismo gobierna en 140. Prácticamente todas están en manos del sector radical Neo.

Cuando este lunes en el programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe, Miguel Lifschitz habló de la posibilidad de ser candidato a senador nacional en las elecciones del año próximo, sacudió el tablero. Y desde Juntos por el Cambio, Angelini fijó postura para evitar que sea el socialismo el que marque la cancha.



A estas alturas de las circunstancias, resulta aventurado arriesgar el resultado de estos convites de uno y otro lado. De hecho, cada uno de los sectores involucrados atraviesa situaciones internas de complejidad diversa. Sólo a modo de ejemplo, en el radicalismo universitario la relación entre los exintendentes de Santa Fe, Mario Barletta y José Corral, sigue siendo tensa. Dentro del socialismo hay miradas contrapuestas. Mientras que Juntos por el Cambio intenta reconstruirse luego de la derrota del año pasado y sufre en estos momentos roces evidentes entre sus máximas figuras.

El vicepresidente del PRO a nivel nacional, Federico Angelini, habló de estos roces en Creo y dijo: "Siempre puede haber diferencias, y más en pleno proceso de reorganización de un espacio político que hasta hace pocos meses fue gobierno y ahora intenta volver a ser una alternativa".

"Nosotros priorizamos la unidad sobre cualquier diferencia. No existe el sector de Larreta, por otro lado Vidal, por otro lado Macri. Somos todos lo mismo. Sí podemos tener distintas visiones sobre un determinado tema. Lo que hacemos es discutirlo internamente. Tengamos en cuenta que desde el 10 de diciembre de 2019 nuestros bloques legislativos siempre han votado de manera coincidente, priorizando la unidad por sobres las diferencias", agregó.

La invitación a los radicales de Santa Fe

Al hablar de la provincia de Santa Fe, Angelini no anduvo con vueltas: "El radicalismo es parte de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero en nuestra provincia hay un sector que está en el Frente Progresista. Nuestro principal objetivo de cara al 2021 es que ese sector del radicalismo esté en Juntos por el Cambio para ser una fuerza política mucho más potente".

"Las coincidencias con los distintos sectores del radicalismo -remarcó- son muchísimas y esas coincidencias deben estar por encima de las diferencias, para caminar juntos en un proceso electoral. Falta mucho para el proceso electoral de 2021, pero tenemos la voluntad de que ese sector del radicales que no están en Juntos por el Cambio, se sume a construir un camino".

Angelini consideró que "aquellos espacios que tengan coincidencias programáticas deben estar juntos frente al avance del kirchnerismo. No hablo de una alianza antikirchnerista, sino de defensa de las instituciones. Y claramente el radicalismo es un partido que siempre ha priorizado a las instituciones".

El NO para el Frente Progresista

Al ser consultado sobre las declaraciones de Miguel Lifschitz, que dejó abiertas las puertas del Frente Progresista de Santa Fe para que se sume el PRO, Angelini mostró distancias: "Hemos tenido diferencias, por ejemplo, en materia de seguridad. Incluso desde el gobierno nacional, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, hemos planteado la necesidad de reestructuraciones profundas en la policía y en la Justicia, pero el socialismo no ha querido avanzar en ese sentido. Los resultados están a la vista. A nivel nacional bajó la tasa de homicidios y no pasó lo mismo en Santa Fe".

"Creemos que es una cuestión ideológica. Tenemos diferencias que son importantes, más allá de que a nivel personal tengamos buenas relaciones", insistió.



Angelini manifestó su sorpresa por las declaraciones de Lifschitz: "Me sorprendió cuando Miguel Lifschitz empezó a hablar en términos electorales en este momento. Hoy las prioridades deben ser otras. Yo veo las elecciones como si estuvieran a diez años. Una cosa es decir que el radicalismo debe estar unido en Juntos por el Cambio y otra hablar a título personal de quién va a ser candidato en 2021. No es el momento de hablar de candidaturas en términos personales".

"Cuando uno está en un proceso de reorganización o reconstrucción, poner un nombre es como poner un límite. Estoy yo, y detrás que se sume el resto", dijo el dirigente del PRO.