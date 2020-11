El jefe comunal de Chovet afirmó

El episodio generado el sábado pasado en Chovet, donde algunas personas fueron demoradas cuando iban a participar de una competencia automovilística, generó un gran revuelo en la comuna, que recogió el guante y explicó lo sucedido desde la perspectiva oficial: “Lo que pasó era evitable si (los organizadores del evento) hubiesen cumplido los procedimientos”, afirmó el presidente comunal, Sergio Busquet, quien también se expresó en su muro de Facebook, donde posteó una suerte de carta abierta a la comunidad.

Como lo publicó La Capital, el fin de semana se realizaron las pruebas en el recientemente inaugurado Kartódromo Francisco Gamulin en la localidad del departamento General López. La actividad se desarrolló con normalidad, pero el sábado a la mañana, los controles en el acceso al pueblo terminaron con la demora de algunos participantes. Uno de ellos se expresó en duros términos en las redes sociales, y esto generó una fuerte reacción en los mismos espacios.



Es que en el ingreso al ejido urbano y por orden de Fiscalía, la policía montó un operativo de control y algunos pilotos que no cumplían con la documentación y protocolos no pudieron participar.

“Arrojar luz”

Si bien no habló personalmente con La Capital, el presidente comunal, Sergio Busquet, hizo llegar un comunicado en el cual buscó “arrojar luz” sobre lo sucedido. En el escrito, el mandatario dejó en claro que “el pueblo está pasando por un momento muy delicado a raíz de la situación sanitaria con el Covid-19. Nadie puede desconocer a esta altura el esfuerzo que se hizo y se está haciendo para que en materia epidemiológica, Chovet no llegue al pico máximo de contagios (al punto de llegar a) tener una situación epidemiológica que nos supere”.



Atento a esto y como primera medida, recordó que la comuna decidió “por sugerencia del doctor Salim Chueire”, suspender por tiempo indefinido la filmación y realización de los espectáculos artísticos en el Salón Oval, que venía teniendo alta repercusión en las redes sociales del sur santafesino.

“No es ningún secreto a esta altura que, para frenar la crecida de contagios y la escalada en la curva, tenemos que parar la circulación de personas. El virus está suelto en el pueblo y toda la región por lo que a cualquiera le puede tocar. Creo que estás pequeñas actitudes son las que a la larga hacen la diferencia”, afirmó Busquet.

Reprogramación

Recordó entonces que el 26 de octubre, apenas cinco días antes de las pruebas en el kartódromo, llegó el pedido formal para habilitarlo. Y al día siguiente, 24 horas después, la sugerencia de las autoridades comunales fue: “Por solidaridad, respeto con las familias enfermas de Covid-19 y empatía, se pidió que por favor se reprogramara la fecha. Entendíamos que el evento podía esperar. Las prioridades son otras”, afirma el escrito de la comuna.

No hubo acuerdo y “todo siguió adelante”, continúa el comunicado. Desde la Comisión Comunal “y por escrito” dejaron en claro entonces que a la fecha “se encuentran vigentes los decretos nacionales Nº 1592/0 (habilitación de actividades automovilísticas), 792/20, 0347/20; y provinciales, Nº 1010/20 y 1071/20, que referencian al departamento General López dentro de los puntos geográficos regulados para actividades, con limitaciones y aplicaciones estrictas de protocolos” para cada rubro.

“Les aclaramos que, si bien el decreto 1071/20 de Santa Fe no regula nada referente a la competencia de kartings, se puede inferir que el decreto provincial Nº 1010/20, al cual la comuna adhirió, es el que continúa rigiendo prácticas deportivas al aire libre”, dicen las autoridades.

Exigencias

Pese a eso, la comuna de Chovet autorizó el evento de pruebas de kartings. A partir de entonces, solicitó a los organizadores, Asociación Karting del Sur y a los titulares del circuito, la familia Gamulin, “la presentación de los protocolos aprobados que contemplaran las adaptaciones y medidas de higiene y prevención a tomar en las instalaciones y la modalidad particular de desarrollo de prácticas de karting, respetando los protocolos con las siguientes características: participantes a partir de los 16 años de edad (hoy existe nuevo decreto); de 8 a 19 horas; disponer de un sistema de turnos para evitar sobrepasar la cantidad de diez asistentes a las instalaciones (piloto y acompañante) que permita mantener distanciamiento de dos metros no pudiendo ingresar más personas ya sea a la localidad o circuito; en espacios abiertos o suficientemente ventilados, garantizando el distanciamiento social; sin espectadores; sin reuniones previas o posteriores a las prácticas; prohibiendo acampar fuera o dentro del predio”, entre otras cuestiones. “Todo ello, con la responsabilidad civil y penal de los organizadores” ante cualquier incumplimiento.

Seguidamente, las autoridades locales aclaran que “con respecto al operativo policial en las inmediaciones, se montó por disposición de Fiscalía y autoridades superiores de la Regional VIII de Policía, no por orden de la comuna, para brindar una mejor seguridad y control a los chovetenses, debido a la situación en la que estamos inmersos. Pese a que el evento estaba en marcha, era necesario cuidar a los vecinos”, destacan.

En este orden, ratificaron que cada persona que llegaba a Chovet desde otras localidades y provincias, debían presentar una declaración jurada a través de la aplicación “Cuidar” del Gobierno Nacional. “Los organizadores sabían este dato de antemano, pero no se lo comunicaron desde la fiscalización a los visitantes, como era su responsabilidad”, afirma la comuna.

“Estaba claro y por escrito que las pruebas eran para mayores de 16 años. Este fue el motivo por el cual a los menores se los llevaron a la Comisaría, porque en el control de ingreso detectaron que no tenían en funciones la aplicación ni el hisopado negativo. Es decir, que no cumplían con los requisitos”, detallaron.

El jefe comunal señaló en su escrito que los involucrados “fueron trasladados a sede policial y luego regresaron a sus hogares. Era algo evitable, si quienes se encargaron de montar el evento hubiesen seguido al pie de la letra todos los requerimientos. Las ordenanzas y las reglamentaciones no fueron hechas de la noche a la mañana. Y en todo caso, el evento se podría haber solicitado formalmente mucho tiempo antes”, advirtió.

Responsabilidades

Busquet fue enfático al afirmar que “no hace falta ahondar en detalles ni tirar golpes bajos, sobre todo porque hay familias que la pasan mal y perdieron a seres queridos. No es mi modo ni nunca lo fue, sacar una tajada de ventaja miserable como sí pasó con este hecho”, destacó. Y agregó: “No faltan nunca los héroes del que con mucha liviandad hablan de algo que no logran dimensionar porque su esencia no los deja ver más allá del propio ombligo”.

También aclaró que la comuna de Chovet no tiene prevalencia por sobre el Poder Judicial, sino que está supeditada “a las disposiciones e interpretación de la ley de ese poder, bastando como ejemplo que en localidad vecina de Elortondo, a la presidente comunal se le inició una causa penal por parte del Ministerio fiscal de Melincué” por haber asistido a reunión donde se encontraban varias personas.

“Es el Fiscal de turno quien dispone y ordena medidas a la Policía y no el presidente comunal. En la localidad se ordenó el cambio del jefe local y eso no me fue notificado, no participé, ni decidí nada. Mal pueden por ende endilgarme poseer derechos y atribuciones que claramente no poseo ni ejerzo”, amplió.

Por último, Busquet pidió “mayor responsabilidad y seriedad a quienes hicieron de este hecho una cuestión claramente de banderías políticas. Esta es la otra campana. La de la verdad. Aprendamos a escuchar a más de una voz siempre y vivir en concordia. En cualquier orden de la vida”, cerró.

En términos similares, aunque sin tantas especificaciones normativas (es de creer que el comunicado fue escrito un abogado) el jefe comunal de Chovet se expresó a través de su cuenta de Facebook, donde posteó una suerte de carta abierta a la comunidad. El mismo espacio donde esta semana estalló el tema del kartódromo.