Rosarinos denunciaron a un dominicano que los estafó por millones

Una propuesta de ensueño terminó siendo una pesadilla para un grupo de entre 20 y 30 rosarinos. Un hombre llamado Juan López oriundo de República Dominicana y criado en Canadá se ganó la confianza de un círculo de personas y los engañó con propuestas falsas y paquetes de viajes.

Primero, el dominicano buscó un lugar con pocas garantías para alquilar. No tenía DNI argentino, pero aducía que era porque las oficinas de migraciones estaban cerradas. No obstante, él está legalmente en el país, ya que tiene pasaporte.

Según denunciaron los estafados, López llegó al grupo por intermedio de la búsqueda de establecer una serie de bares en la ciudad. De esta manera y tras conseguir su confianza al también acordar vínculos con artistas de la ciudad, el dominicano logró comenzar a proponer sus negocios.

Una de las víctimas confió a Radiofonica.com que el acusado se encuentra viviendo en el complejo Condominios del Alto, ubicado en la calle Thedy al 157 bis. Además, comentó que supo ser su secretaria, hasta que López le pidió favores sexuales a cambio de 6 mil dólares mensuales y al rechazar la propuesta, el hombre la despidió.

Del mismo modo, los denunciantes comentaron que la coartada del dominicano comenzó a caer cuando no llegaban los pasajes. En un principio los acuerdos se establecían de palabra y luego les llegaba un correo electrónico en el que “decía lo que habían comprado”, como comprobante. Sin embargo, López se tardaba en entregar los oficiales diciendo que los estaban emitiendo en los paquetes turísticos en Canadá.

A partir de ese momento, la desconfianza en el hombre que aún vive a escasos metros del Shopping Alto Rosario subió rápidamente. Las víctimas se empezaron a contactar entre sí y llegaron a grupos de Facebook de otros países en los que comentaban haber sufrido un modus operandi similar de parte del acusado.

En estos momentos, la causa se encuentra sin fiscal, según expresaron las víctimas. Estas realizaron las denuncias individuales y de forma colectiva con el correr de la semana y esperan que Juan López se lo lleve frente a la Justicia. En la misma línea, esperan poder recuperar su dinero y que no pueda escaparse del país cuando los aeropuertos reabran sus puertas.

En un documento compartido por las víctimas con Radiofonica.com se observa como una familia que le entregó $215 mil, una pareja 850 dólares, cuatro mujeres que entregaron u$s 1000; u$s2.500 y $87 mil; u$s 350; $14 mil y u$s1.680. Y tres jóvenes a los que engañó por u$s 2350, a una chica por u$s 3200 y $20 mil y un chico por u$s1.500 y casi $190 mil.