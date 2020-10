Día de desalojos: repercusiones por los sucesos que conmueven a la sociedad argentina

La jornada del jueves amaneció con el violento desalojo de la toma en Guernica, predio usurpado desde principios de julio. Con más de 4.000 efectivos bajo la dirección del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el lugar fue liberado por completo. Horas después, la Justicia de Paraná falló a favor de Luis Miguel Etchevehere en el conflicto con su hermana Dolores y ordenó el desalojo de la estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, donde militantes del dirigente social Juan Grabois habían comenzado un proyecto agroecológico.

Ambos sucesos generaron muchas repercusiones en toda la sociedad argentina, con posturas cruzadas y debates calientes tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Mientras algunos sostienen que se defendió la propiedad privada y reivindican lo sucedido, otros ponen el foco en la represión contra los más castigados del sistema que no tienen un hogar o hacen hincapié en el avasallamiento de los poderes fácticos contra un modelo de desarrollo productivo y social alternativo.

El desalojo en Guernica

Después de casi 100 días, las negociaciones entre las autoridades provinciales y los usurpadores fracasaron y ante el rechazo de la Justicia a un nuevo pedido de prórroga, Sergio Berni llevó adelante el operativo que contó con la participación de fuerzas especiales, con un saldo de 25 heridos y 30 detenidos.

Mientras muchos de los ocupantes abandonaron pacíficamente el lugar, otros resistieron con barricadas, tirando piedras y botellas. La Policía respondió con distintas formaciones para avanzar en bloque sobre los manifestantes, derribando las casillas que fueron montadas en el predio de 100 hectáreas de Presidente Perón.

Según los usurpadores, la Policía avanzó con violencia sobre ellos. «¿Qué corazón tienen para sacarnos así? Estamos desesperados, es una situación muy difícil, el Gobierno no hace nada”, dijo una de las mujeres del lugar en diálogo con Radio Rivadavia. “Yo alquilaba en Guernica y me echaron porque no podía pagar más, necesito una solución para mis dos chiquitos. Iré a vivir a una plaza, no encuentro una solución”, sostuvo otro vecino en comunicación con C5N.

Finalmente, luego de dos horas de operativo, el predio fue liberado por completo. Todas las calles que desembocan en el terreno ahora están custodiadas por efectivos de Infantería, mientras que los Bomberos apagaron los incendios. «Ya está todo desalojado», aseguró poco antes de las 8 de la mañana el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Gustavo Ferri, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que “el desalojo terminó» y “no queda gente ocupando”.

El operativo se dio luego de varias semanas en que el gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos. Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el gobierno para desalojar pacíficamente el predio. A cambio recibieron materiales de construcción, dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas y albergues en “espacios transitorios”.

Por otro lado, bajo la consigna «No al desalojo, tierra para vivir», militantes de algunas organizaciones sociales y de izquierda iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco y en la Autopista Buenos Aires- La Plata.

El fallo a favor de los Etchevehere

Por otra parte, la titular del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, ordenó el «reintegro en forma inmediata» del predio Casa Nueva, en la provincia de Entre Ríos, a los tres hermanos varones de la familia Etchevehere y su madre, en el marco del conflicto que mantenían con su hermana Dolores.



En una resolución leída esta mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada dispuso «restituir el campo» y «disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable”.



En la parte resolutiva del fallo, la jueza Castagno dispuso hacer lugar a los recursos de apelación que habían sido interpuestos por la fiscalía y la querella, que habían cuestionado la resolución del juez de La Paz, Raúl Flores, quien había rechazado el desalojo. La magistrada dispuso “disponer el reintegro inmediato” del campo Casa Nueva a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere.



Asimismo, ordenó a la Policía de la provincia de Entre Ríos iniciar el lanzamiento (desalojo) y “hacer cesar el delito de manera inmediata, con el mayor cuidado de las personas y los bienes, identificando a los ocupantes”.



Tras conocerse el fallo, uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, adelantó que se apelará la decisión judicial: «Vamos a apelar esta decisión de la jueza y eso es con efecto suspensivo hasta que decida el tribunal superior. No nos vamos a ir del campo», aseveró.



Desde el Proyecto Artigas, la iniciativa agroecológica que lleva adelante Dolores en una parte del predio, así como de parte de otro de sus abogados, Juan Grabois, adelantaron que a las 15 ofrecerán declaraciones públicas con su posición sobre «el fallo adverso y los pasos a seguir».



En tanto, Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura del Gobierno de Macri y uno de los dueños del campo, aseguró que “es importante no perder la calma”, y pidió que este caso “sirva para que la gente pueda confiar en la justicia y en el derecho”.

“Vamos a esperar afuera hasta que salga el último usurpador y recién ahí vamos a entrar a nuestra casa”, apuntó ante los medios apostados frente a la tranquera el campo familiar, acompañado por la titular del PRO, Patricia Bullrich que se acercó esta mañana al lugar.



Por su parte, Leonor Barbero Marcial, declaró: «Se metieron en nuestro campo y se resolvió que fue una ocupación; dejó de ser un conflicto familiar para ser una aventura política, bastante grave, consensuada por el gobierno nacional, por el señor (Juan) Grabois, y por el gobierno provincial, como quedó demostrado».

«Nunca me voy a olvidar que el gobierno nacional y el de la provincia de Entre Ríos, que nos matan con los impuestos, usaron a mi hija para meterla en esta aventura», manifestó la madre de los hermanos Etchevehere. Y concluyó: «Dolores va a salir de una manera pacífica, es una mujer inteligente. El conflicto se va a solucionar, vamos a comer un asado todos juntos».