La Provincia autoriza las actividades náuticas recreativas

Desde el próximo sábado 31 de octubre, en la provincia de Santa Fe estarán autorizadas las actividades náuticas recreativas, dentro de las que se incluye la pesca.



La novedad fue anunciada este miércoles por el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman en diálogo exclusivo con el programa Pasan Cosas que se emite por Aire de Santa Fe.

“Van a volver las actividades náuticas”, dijo Sukerman y explicó que “si alguno vio a alguien remando en estos días, vale recordar que estaban habilitadas las actividades deportivas, pero no las recreativas”.

El funcionario destacó que “se trata de una buena noticia porque es un lugar más de esparcimiento y recreación. Mientras más opciones tengamos al aire libre, más descomprimiremos el encierro”.

Al ser consultado por los protocolos para las nuevas actividades autorizadas, el titular de la cartera laboral sostuvo que se mantuvieron numerosas reuniones con los sectores de guarderías náuticas, clubes y el sector de la pesca. “Pudimos avanzar en actualizar los protocolos no solamente para los próximos días sino para el verano”, comentó Sukerman.

En el mismo sentido, el ministro de Trabajo aseguró que se está trabajando en los protocolos necesarios para cuando se puedan rehabilitar las reuniones sociales al aire libre.



Actividades al aire libre

Por otro lado, Sukerman adelantó que la semana que viene se llevarán a cabo reuniones con autoridades municipales de Santa Fe y Rosario para avanzar en la diagramación de protocolos de cara a las actividades al aire libre, como por ejemplo las colonias de vacaciones para menores y para adultos.

“La idea es ver qué podemos hacer. Lo que no podemos hacer es pensar que no podemos hacer nada”, resaltó el titular de Trabajo aunque advirtió que la habilitación de actividades está sujeta a los números de contagios de covid – 19. “Todo depende de los números. Si siguen complicados, no vamos a poder avanzar”, sostuvo.