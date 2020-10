Sain: “Yo soy partidario de cagarlos a tiros a todos”

En los diez meses que lleva de gestión al frente del Ministerio de Seguridad, Marcelo Sain, se encargó de decir que viajaba a Buenos Aires para que no lo “caguen a tiros” en Rosario, que Santa Fe era un “pueblo de chusmas” y que él “no es Patricia Bullrich con pito”. Tales frases causaron un fuerte impacto y rechazo en algunos sectores políticos y sociales por lo que su figura, como ministro, siempre estuvo cuestionada por la forma en la que se expresa ante determinados temas.

Sin embargo, este miércoles el titular de una de las carteras más sensibles que tiene el gobierno de Omar Perotti volvió a decir otra frase por demás de polémica en una entrevista realizada por la radio Sí 98.9 de la ciudad de Rosario. “Yo soy partidario de cagarlos a tiros a todos”, expresó el funcionario provincial ante la consulta de la periodista Verónica Luchessi sobre cómo se planifica actuar para prevenir las balaceras que sacuden a la ciudad del sur provincial.

“No estoy alentado el gatillo fácil, lo que digo es que ha habido un Estado endeble enfrente”, agregó en su declaración Sain y aclaró que las balaceras se encuentran concentradas en un 13% del territorio de Rosario y un 7% de Santa Fe capital.

El ministro además destacó que en la ciudad de Rosario hay una “tiranía del gatillo” ya que los “gerentes” de los territorios donde se disputan las economías en negro “son muy violentos, muy rústicos, no conocen lo que es la negociación ni con el Estado ni con otros sectores criminales”. Sain también se refirió a la detención de una serie de líderes de organizaciones criminales, entre ellos el líder de Los Monos, Guille Cantero, los cuales encargan crímenes desde las prisiones. “Tenés que hacer algo al respecto, no podés mirar esto pasivamente, tenemos que tomar cartas en el asunto”, expresó. En esa línea, sostuvo que “no puede ser que el encarcelamiento favorezca a este conjunto” y concluyó en que no se puede tener una mirada “tan tonta de lo que es la gestión de la prisión”.

Aires Santa Fe