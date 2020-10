Martorano afirmó que los contagios bajarían dentro de 4 o 6 semanas

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, afirmó hoy que los contagios por COVID-19 en la provincia “bajarían dentro de 4 o 6 semanas“.

“Hay que aprender a convivir con este virus, sin miedo pero con mucho respeto. Actualmente nuestra provincia y puntualmente el sur, con epicentro en Rosario, están en un momento crítico. Por marzo nos preguntábamos cuando llegaba el pico, bueno, el momento para el que nos preparamos es ahora. Estamos con el mayor nivel de contagios, con días de 2200 o 2500 casos diarios. Pareciera que estamos llegando al nivel máximo, que genera un gran estrés en el sistema”, explicó la funcionaria en diálogo con Raúl “Bigote” Acosta, el conductor del programa “La Mañana Entera” que emite Cadena OH! Rosario.



Además, la titular de la cartera sanitaria provincial aseguró: “Lo que tenemos que lograr es que ese nivel comience a aplanarse y a descender. Esto va a llevar entre cuatro y seis semanas, del mismo modo que ocurrió en CABA cuando, en esos momentos, trabajaron mucho con medidas de restricciones. Por eso digo que, la medida que prohíbe circular hasta las 20 hay que respetarla, porque eso hace que haya menos circulación del virus, pero también menos circulación vehícular, porque ello disminuye la accidentología para que las camas no se ocupen por accidentes de tránsito”.

Ocupación de Camas y Recurso Humano

Respecto al número de ocupación de camas UTI en la provincia, Martorano explicó que “A nivel provincial tenemos una ocupación del 78 por ciento de camas críticas y el número que tendríamos que tener de 65 y 70 por ciento de ocupación. El problema es Rosario, que está con una ocupación del 90 por ciento. Hasta el momento todos tuvieron una cama y la asistencia pertinente, pero estamos necesitando el máximo de cuidados porque el recurso crítico hoy, no es solo las camas con respirador, sino también el recurso humano, sumamos camas pero no hay más gente y se trata de una primera línea que se contagia. Estamos en el límite del recurso humano. En estos momentos hay enfermeros de la ciudad de Santa Fe que vinieron a colaborar a Rosario y enfermería que mandó Nación, por lo que estamos reforzando el trabajo, pero ya es un recurso finito, es oro en polvo”.

Medicamentos contra el COVID-19 y aumento desmedido de precios

“Hay una serie de medicamentos anestésicos, que se usan para sedar al paciente que está en asistencia respiratoria mecánica. Esos medicamentos hoy se están usando en mayor cantidad, pero no solo en Rosario sino también en la provincia, en nación y en el mundo. No están en falta pero han aumentado los precio de manera exponencial, algunos cerca del mil por ciento, mientras otros ha sido difícil conseguirlos. Esta semana trabamos con Nación para que se pongan precios referenciales a estos medicamentos por un lado y, por otro, se buscó acelerar el ingreso por importación de la materia prima para que los medicamentos se puedan terminar de producir en nuestro país. De modo que, entre siete y diez días, esto estaría solucionado según nos dijo Ginés González García”, detalló la ministra.

Reclamos de los médicos

Sobre las protestas que encabezó el personas de salud durante las últimas semanas, en búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales, Martorano dijo que “no hay ninguna duda de todo el esfuerzo que está haciendo el personal de salud, es enorme y me encantaría que la sociedad lo entienda. Cuidarnos en un modo de cuidarlos a ellos. Las paritarias estabas cerradas pero se abrieron, hubo un reajuste pero sabemos que no alcanza. Se trata de algo que siempre estamos gestionando, yo entiendo los reclamos porque vengo de la trinchera y se lo que significa. Estamos trabajando para que estos aumentos lleguen a todo, y se pueda revalorizar a todo el equipo de salud porque el esfuerzo que están haciendo es enorme, hay que aplaudirlos”.

“Prorrogamos las residencias hasta fines de diciembre, los residentes son un gran valuarte de apoyo en esta pandemia. Y por otra parte se hicieron acuerdos con universidades, para incorporar a quienes están haciendo la practica final obligatoria en forma conjunta con las distintas actividades que estamos requiriendo con los seguimientos, los planes detectar, y demás. Es personal capacitado, no tienen la trayectoria de un medico que ya se formó pero son personas que están por obtener su título médico. Hoy hacen falta muchas manos, mucha tropa en la calle“, amplió la titular del Ministerio de Salud.

Restricciones

Finalmente Sonia Martorano adelantó que “mañana el Gobernador va a anunciar que seguimos con las restricciones actuales. Seguirá la restricción de circulación a partir de las 20 horas, igualmente es muy importante el autocuidado en estos momento de la pandemia. Ya no necesitamos como sociedad que nos digan que se puede y que no se puede hacer, yo diría que en estos momentos hay que salir solo si existe la necesitad. Yo aconsejo que nadie salga si no tienen la necesidad de hacerlo. Es un deber nuestro, cumplir algo con lo que dice la constitución respecto a defender el derecho a la salud y el derecho a la vida”.