Cómo el exespía Marcelo D'Alessio negociaba con la banda de Los Monos

Las actividades del supuesto espía y operador Marcelo D’Alessio en Santa Fe quedaron expuestas en la ampliación del procesamiento de 1.150 páginas que hizo el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. En el fallo hay un capítulo sobre la banda de Los Monos que tiene como protagonista a D’Alessio. Por los diálogos y las capturas de pantallas del celular de este falso abogado trasciende un interés de este hombre, que visitó dos veces Rosario para hablar con miembros del clan, por identificar el dinero que lavan Los Monos, que serían unos 50 millones de dólares.



Por el perfil de D’Alessio, que juega a varias puntas en medio de una trama oscura, tanto con los Cantero como con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según indica la investigación judicial, se trasluce en la causa que también pretende descubrir dónde está el dinero para quedárselo.

D’Alessio se reúne dos veces con Lorena Verdún, viuda de Claudio Pájaro Cantero, líder de Los Monos asesinado el 26 de mayo de 2013, y su abogada Romina Bedetti. Luego, mantiene un encuentro con Ramón Machuca.



El exespía se reunión en Rosario con integrantes de la banda Los Monos.

Graba a Verdún con una cámara oculta en un bar de las inmediaciones del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se desarrolla el juicio contra los miembros de la banda, que el 6 de diciembre de 2018 fueron sentenciados, entre ellos Ramón Machuca, a 37 años de prisión, y Ariel “Guille” Cantero, a 22.

D’Alessio desembarca por primera vez en Rosario el 26 de diciembre de 2017 -el juicio había comenzado 21 de noviembre-, con el periodista de América Rolandro Graña que fue citado a declarar como testigo. Mientras estuvo prófugo, Monchi Cantero eligió varias veces para aparecer desde la clandestinidad ese canal, como así también el 13. Graña cuenta en su declaración ante el juez Ramos Padilla que D’Alessio se ofreció para acompañarlo en dos autos blindados un BMW y un VW Vento. Él aceptó, admite, por la peligrosidad de viajar hacia Rosario.

“Cuando estamos tomando un café antes de entrar, él se acerca y se pone a hablar con la viuda del Pájaro Cantero. Luego voy a declarar, él se queda afuera, no entra al edificio y a la salida nos volvemos a Buenos Aires”, relata el periodista.

D’Alessio graba la conversación que mantiene con Verdún y su abogada. Lo hace sin que ellas lo sepan. “Se presentó ante ellas desde un lugar de poder en relación a los recursos que decía ostentar del Ministerio de Seguridad. También como una persona con capacidad de poner un tema en la agenda periodística. Esto queda claro a partir de las conversaciones sucesivas con ella y con su abogada”, asegura Ramos Padilla.

D’Alessio ofrece “colaborar” con ellas a cambio de que Verdún y su abogada le pasen información de los narcos de Rosario, de policías y de políticos. Bedetti, la abogada de la expareja de Pájaro, declara: “Ella me comenta (Verdún) que él se presenta como que pertenecía a la DEA y hacía alardes de que él tenía contacto directo con Bullrich”.

Veinte días más tarde, Bedetti le envía a D’Alessio un mensaje de audio: “En el día de hoy me mataron a una clienta, Marcela Díaz, que se había presentado… el día 30 de diciembre fue baleada por gente de los Funes y salió ilesa y a su hijo la gente de los Funes lo dejó tirado en la cama con un tiro en la columna. El 3 de enero metimos la denuncia por este hecho. El 10 de enero presentamos la denuncia en Asuntos Internos. Y ayer le presenté un habeas corpus donde no existía ningún pedido de captura ni ninguna causa abierta de ella. Y hoy la terminan matando”. D’Alessio reenvió el mensaje el 16 de enero de 2018 a Graña.

Marcela Díaz, una mujer de 36 años asesinada el 14 de enero de 2018, en Lejarza al 5600, era la hermana de Ariel "Tubi" Segovia, un barrabrava de Newell’s cercano a Los Monos, que fue degollado por cuatro presos en una celda de la cárcel de Coronda el 18 de abril de ese año. En el momento en que Bedetti le pide “ayuda” a D’Alessio se desataba una guerra entre los Funes y Caminos en el barrio Municipal de Rosario, que dejó más de 30 muertos.



Esa “guerra” estaba en el tope de la agenda de los medios en ese momento. El Ministerio de Seguridad de la Nación jugada fuerte en esa zona, donde el 23 de mayo de 2017, ocho meses antes, se desplegaron 150 efectivos de la Policía Federal para detener a miembros del clan Funes. El operativo se llamó Los Miserables. Entre las detenidas estaba Rosa Selerpe, de 42 años, su hija Jorgelina, de 24 y novia de Alan Funes, quien en ese momento estaba preso en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar). Ellos fueron acusados de matar a Marcela Díaz.

Desde el Estado se apuntó a desarticular a los Funes, y del otro lado del Fonavi de barrio Municipal, los Caminos lo aprovecharon. Luego se desató la guerra entre ambas bandas. Los Monos jugaban con los Caminos, algo que queda claro en el pedido que le hace la abogada de Verdún a D’Alessio.

Dos días más tarde de que le llegara el mensaje de la abogada de Verdún, D’Alessio viajó a Rosario junto a Rolando Barreiro, otro exespía, para almorzar con la viuda de Pájaro Cantero. Antes de emprender el viaje a Rosario el espía muestra en un video que registra los dispositivos de espionaje que lleva para registrar subrepticiamente el encuentro. Las cámaras ocultas estaban en las llaves de dos autos.

El 17 de enero al mediodía D’Alessio, junto con Barreiro, se reúnen en el restaurante del City Center con Verdún y Bedetti. “Hablan del mapa del narcotráfico de Rosario y la connivencia con la policía. También del clan de los Funes y su relación con los Ungaro y la barra de Newell´s y también sobre el clan de Caminos”, señala el expediente. D’Alessio pregunta a Verdún quién le maneja el negocio de la droga a “Tubi” Segovia, vinculado a la banda de los Caminos.

-D’Alessio: ¿Cómo se termina esto? Porque aparentemente todo esto, empieza con la muerte del “Fantasma”, porque el pibe estaba totalmente descontrolado, y otra teoría es porque el padre estaba vinculado a un juez (conversan superpuestos y no se entiende con claridad).

-Verdún: A políticos.

La viuda de Pájaro Cantero nunca aporta detalles de las insinuaciones que le hace a D’Alessio, que le pide desesperado que le apunte nombres. “Agarramos ahora dos autos blindados y si querés vamos a recorrer donde se te cante”, ofrece el exespía para que le marque lugares. Pero Verdún da vueltas sin aportarle nada.

-D’Alessio: Consigamos un dato concreto porque intervenir una policía de una provincia no es una broma. Bueno, piensen en qué podemos ayudar. Ella captó claramente. Yo necesito…

Bedetti: Datos. Investigá a la PDI. ¿Vos querés algo grande?

D’Alessio: No, yo con tres casitas que no puedan justificar ya me queda muy claro dónde estuvo.

Luego, D’Alessio encontró las “tres casitas” en el barrio privado llamado “Puerto Roldán” y sobre el lugar llevó a cabo acciones de inteligencia ilegal. Esta vez llevó un dron y se detuvo a realizar filmaciones subrepticias desde el aire. Seguía el dato de que tres integrantes de la policía relacionados al empresario Esteban Lindor Alvarado, presuntamente vinculado al narcotráfico, habían comprado lotes y construido casas allí. D’Alessio se lo mandó a Bullrich y ella le respondió. “Lo investigaremos”.

“Entre los documentos hallados en las computadoras de Marcelo D’Alessio se encontró una captura de pantalla que muestra una conversación nuevamente con la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich".

Luego, intenta convencer a Verdún y le ofrece una especie de pacto para favorecerlos en la causa. “Ahora la pregunta del millón es la siguiente: si nosotros tenemos una prueba contundente de que quienes hicieron la instrucción o aseguraron armar la instrucción eran en realidad los que estaban en la joda, vos mejorás la situación procesal de todos. Yo beneficio a todos ustedes, ustedes me benefician a mí. Es el negocio bien clarito. Acá no es un tema de plata. Ni yo te voy a dar plata ni vos me vas a dar plata. Y te mejoro la situación de todos, que no te toquen el culo, que no te maten a nadie más”.

En el regreso a Buenos Aires, D’Alessio graba un nuevo video en el que exagera lo que le dijeron Verdún y su abogada. “Tenemos dos horas de grabación repleto de información, de nombres, comisarios, fiscales que salen con un narco, todo. Dos horas. Ahí está la mujer del Pájaro Cantero y acá, que después se va a ver, vas a tener la abogada. Están ahora entrando a Piñeiro para sacarnos información de Monchi”.

El día 23 de enero de 2018 –cinco días más tarde del almuerzo entre D’Alessio y Verdún– Alan Funes fue detenido por un comando compuesto por personal de la Gendarmería y fuerzas locales. D’Alessio le envió a Bedetti el link a una nota de prensa sobre el caso con un mensaje que decía “Cumplo”. Ella respondió “Muchas gracias. Estamos trabajando para más información”.

También le envía un mensaje a Lorena Verdún, en el que le dice: “Hola Lore, bueno, espero que estés contenta con lo de Alan. Viste que se me hacían los pelotudos. La idea es la semana que viene ver si ya puedo ir para allá”.

El 15 de febrero D’Alessio se reúne con Monchi en el Centro de Justicia Penal, un encuentro que fue propiciado por Bedetti y Verdún. D’Alessio le dice a Machuca que tiene un video que muestra juntos al juez Juan Carlos Vienna, que llevó la instrucción contra Los Monos, con Luis Paz, actualmente preso por narcotráfico.

Monchi declara que el exespía buscaba la plata. “Vino con una película: me dijo que sabía que tenía 50 millones de dólares. Y yo le contesté que esa historia la hicieron los de Judiciales con el poder político y judicial”.

D’Alessio le propone antes, según la causa, en el encuentro con Verdún detener a Luis Paz. “Por ejemplo, a mí me interesaría, si vos querés que yo agarre al viejo Paz, yo no lo puedo agarrar con cinco bunkers con cinco nenes pasando paco por un agujerito. Yo necesito cocaína. A mí no me interesa el paco. Yo necesito cocaína grande”.

Con ayuda del fiscal de Mercedes Juan Bidone consiguió de modo indebido los registros migratorios de Paz y de su hija Mercedes. La detención de Paz ocurrió el 10 de diciembre de 2018.

“Entre los documentos hallados en las computadoras de Marcelo D’Alessio se encontró una captura de pantalla que muestra una conversación nuevamente con la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En ella, D’Alessio le dice “Hola Patricia. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso”. Ella le responde: “Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros”. D’Alessio responde “Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición!! Lo que vos digas!!! Le pasarías mi celu?

“El 18 de agosto, tres personas fueron detenidas por esos disparos, una de las cuales confesó ser el autor material. La prensa destacó al respecto la participación del área a cargo de Bonini en esa investigación”, señala el expediente.