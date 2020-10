Tiene coronavirus y esta internado en Venado Tuerto

José Luis Orellanos es oriundo de María Teresa y actualmente se encuentra internado en el Hospital Dr. Gutiérrez dandole pelea al coronavirus. El joven decidió contar su experiencia dejando un crudo y duro mensaje de como la esta pasando.

"Quiero dejar unas palabras. No es un virus común. No es una gripe así nomás. No es una pavada, una mentira", comenzó relatando el joven y agregó: "Hoy hace 4 días que estoy internado en Venado Tuerto, con una atención de primera, pero recién hoy pude moverme caminar, pero lamentablemente siempre acompañado de una máscara de oxígeno, sin la mascara no puedo estar".

"No fui a boludear a ningún lado, no fui a pavear por ahí, del trabajo a mí casa y por hacer las cosas muy bien, mis padres están sanos, como mí hermano. Están terminando su aislamiento sin problemas, ni síntomas. Esto lo digo para que tomen conciencia, dejen de juntarse al pedo, dejen de querer hacer cosas que nunca hicieron en toda su vida y de repente como hay una restricción quieren romper las reglas del juego. El personal de salud está desbastado, no da más, entiéndalo de una vez por todas", remarcó José Luis.

Más adelante el joven agradeció: "Aprovecho para agradecer a mis compañeros del 107 de Villa Cañas, al Hospital de Villa Cañas, al Hospital de Venado Tuerto. A todos los médicos; Biglioni, Ferrari, Henovart, otra doctora de Rosario que no me acuerdo el apellido, también a mi médico personal Pedro Tuzinkevich que es estuvo siempre atento conmigo. Agradezco a mi familia, mi mamá, mí papá, mi hermano, a mis amigos que llaman permanentemente, a mis pastores Patricio y Bety. Gracias a todos por los mensajes".

Por último el joven volvió a remarcar: "Vuelvo a repetir; no es joda. Dejen de joder, espere que pase todo, porque les aseguro que no es lindo estar acá internado sin poder moverte ni para dormir de costado y dependiendo de una mascara de oxígeno".



