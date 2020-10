El dólar «blue» pone en jaque la economía argentina: «Hay que cambiar de rumbo»

Este viernes por la mañana el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, fue contundente al declarar que el gobierno no planea devaluar el peso argentino para intentar controlar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el «blue». Mientras el funcionario estaba declarando esto en una radio porteña, la moneda estadounidense en el mercado paralelo repentinamente emprendió camino para llegar a los $200.

El contexto económico de Argentina se agrava semana tras semana, los anuncios que llegan desde la Casa Rosada no impactan y la desconfianza crece y crece dándole un lugar de importancia a las monedas extranjeras. Ante una nueva semana donde el «blue» subió más de 10 pesos del lunes a este viernes, CLG dialogó con Alejandro Bonalumi, periodista especializado en temas económicos, quien fue concreto: «Generalmente el dólar es resguardo de valor ante mucha especulación».

Bonalumi explicó que el «dólar no sube» sino que «baja el peso» debido a que se debe financiar el dinero emitido en los planes de asistencia social y empresariales como el IFE, el ATP o los créditos a tasa cero. Y que este fenómeno se produce porque esa plata no «va a la economía real que aumenta la productividad» ya que el «miedo al futuro» hace volcar a la gente al mercado cambiario o «a lo que sea con tal de sacarse los pesos de encima«. En este sentido reconoció que los «dólares están guardados» y no justamente en el Banco Central, por eso «está atajando penales todos los días».

El «temor» en el dólar con el «blue»

«Es una brecha enorme e insostenible«, expresó Bonalumi sobre el precio de la moneda en el mercado negro que este viernes alcanzó un alcanzó un nuevo récord de 195 pesos; la misma el día lunes se conseguía a 181 y a principios de octubre a 141. «Como hay más demanda que oferta el número del blue se dispara«, argumentó el especialista y aseguró que los $192 no es el precio real del dólar.

En este sentido dio un claro ejemplo: «Si vos querés alquilar un bote para recorrer el Paraná para dar una vuelta sale 1.000 pesos, pero para vos es carísimo y buscás otro. Ahora pensá que estás en el medio del océano, con una tormenta y tu barco se rompió, y te ofrecen el mismo bote… vos pagás cualquier precio… no es nada porque estás con miedo y temor«.

La desconfianza hacia el gobierno

Es recurrente que luego de anuncios presidenciales o de su equipo económico el mercado dé la espalda. Bonalumi explicó que sucede porque son avisos «sueltos y que parecen desesperados«. Esto mismo pasó este viernes luego que Guzmán haya aclarado que iba a realizar una devaluación, instantáneamente el «blue» se disparó $8 sólo en esta jornada.

Respecto a una posible devaluación, el especialista fue claro: «Ganás tiempo, pero no es el problema de fondo y a la larga la terminás sufriendo».

«En un gobierno que no tiene reservas, que hay una gran población que no confía y que cuando uno mira a futuro no es tan pesimista, el que devalúa no es el gobierno sino el mercado«, manifestó y detalló que en las últimas 10 devaluaciones sólo 3 fueron impulsadas desde la Casa Rosada.

Para Bonalumi la solución es «cambiar de rumbo» en la emisión monetaria, en el ajuste del gasto y en sacarle el pie de la cabeza a los que tienden a producir. En relación al primer punto destacó el abordaje de la pandemia por parte del gobierno con la implementación del ATP, el IFE y los créditos a tasa cero, pero remarcó que el problema fue «no saber cómo hacer para que ese dinero no vaya a la compra de dólares».

Por último remarcó que Argentina «es muy poco previsible» y que la espera por conocer el plan económico retrasa la actividad económica. «Desde que ganó, Fernández dijo que va a presentar el plan económico después de cerrar la deuda, pero no; después cuando presentaba el Presupuesto, pero no; luego cuando arreglemos con el FMI. Entonces como no hay nada más cobarde que el dinero, ve esto, se va y especula«.