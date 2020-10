Vecinalistas de Venado Tuerto le reclaman al Intendente mayores controles

Un grupo de vecinalistas de distintos barrios de Venado Tuerto, entre ellos Viviana Chemini, Sebastián Dellosa, Martín Urquiza, Liliana Sarr y Silvina Leiva, le enviaron una carta al Intendente y la hicieron pública reclamando "mayores controles".

En lo que parece una cuestión política y confrontación contra el Intendente, los vecinalistas comentaron: "Estamos muy preocupados. Hemos redactado un comunicado que esta dirigido al Intendente Leonel Chirella", explicó Chemini y agregó: "No estamos pidiendo que se cierren actividades, sino que se fortalezcan los controles. Notamos que hay una debilidad en los controles, sobre todo en lo que respecta a la Municipalidad".

Chemini también afirmó que pidieron una reunión con el Intendente, pero hasta ahora no fue conseguida.

Por su parte Sebastián Dellosa fue más allá y comentó: "El comunicado esta dirigido al Intendente o a quien este manejando los hilos de la ciudad; que hoy por hoy nosotros nos sabemos. Ayer escuchábamos un audio donde en grupos del gabinete municipal le reclaman al Jefe de Gabinete (Diego Milardovich) que deje de hacer el papel de Intendente. Nosotros queremos saber a quienes dirigir los reclamos, si es con el Jefe del Gabinete o verdaderamente el Intendente".

Los vecinalistas afirman que el Municipio no controla las declaraciones juradas de los clientes en los bares: "Lo único que se controla a los bares es el horario de cierre", comentaron y agregaron que hay mas gente de lo permitida en esos lugares.

Además pidieron mayores controles en los espacios públicos y más campañas de concientización.

LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA CARTA

Solicitamos al Intendente Leonel Chiarella, o a quien este tomando las decisiones en el Gobierno de nuestra ciudad que se revean algunas normas para garantizar el cuidado de nuestros vecinos

*Fortalecer controles en comercios y bares

*Control de cumplimiento de protocolos y funcionamiento

*Regulación del uso de los espacios públicos

*Reforzar y ampliar campañas de concientización

*Asistencia económica municipal al comercios

Desde la vecinales quedamos a disposión de colaborar en lo que sea necesario.

Los vecinalistas afirman que 24 vecinales, de los 27 barrios, firmarán esta carta.





© 2020 Diario La Guía