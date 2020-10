Milardovich cruzó a Bustos: “Si los bares están abiertos es porque lo permite la Provincia”

Quien había expuesto su desacuerdo con la forma en que están trabajando los bares en la ciudad en este momento de pico de contagios por la pandemia de Covid.

El funcionario radical aseguró en declaraciones a Radio Jota 98.3 que se comunicó con Bustos para hacerle saber su descontento, asegurando que desde “el peronismo” se intenta culpar al Municipio de las actividades autorizadas, cuando en realidad “si los bares están abiertos es porque lo autorizó el gobierno de Santa Fe con un decreto”.

“Ayer tuve la oportunidad de hablar con Pedro porque es una persona que aprecio mucho, tengo una excelente relación porque además es el pediatra de mis hijos. Me pareció que por desinformación u otra causa estaba vertiendo una información que no es la correcta al decir que la apertura de los bares con estos espacios seguros como denominamos nosotros, era una postura municipal”, arrancó Milardovich.

Así, tras explicar que esto ocurre en toda la provincia, afirmó: “Nosotros les dimos un formato que los hace más seguros, ofreciendo un lugar más amplio utilizando las veredas o las calles para que se respeten los distanciamientos como exige la normativa provincial. Por eso me parece que es de mal gusto en un momento de esta naturaleza -con tanta sensibilidad- tratar de enfrentar posiciones”.

Es más, el jefe de Gabinete le pidió a Pedri Bustos “que tengan este debate dentro del propio gobierno provincial, definiendo si están de acuerdo o no con las aperturas o si van a volver a fase 1. Lo que no podemos es confundir a la gente, cuando hemos tenido diferencias las hicimos públicas, pero este no es el caso porque los bares están permitidos en toda la provincia”, sentenció.

Luego arremetió: “Esto tengo que tomarlo como una cuestión política, porque es lo que vienen diciendo distintos funcionarios o dirigentes del peronismo. Y el objetivo es confundir a la gente tratando de que la responsabilidad de que funcionen determinadas actividades sea del Municipio desafiando lo dispuesto por la Provincia, y no es así”.

Por último, el jefe de Gabinete aseveró: “Yo no sé cuál es la medida que hay que tomar a nivel nacional, lo que sí es evidente es que la cuarentena no ha dado el resultado que esperábamos porque después de siete meses estamos entre los países con mayor número de contagios. La situación es delicada y hay que seguir trabajando y colaborando con la actitud personal de cada uno para cuidarnos y ayudar al sistema de salud”.

