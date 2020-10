Conmoción y dolor por la muerte de una joven de 19 años en Venado Tuerto

Con el trascurrir de las horas se conocieron más detalles y el caso tiene muchas derivaciones. Esta joven acababa de dar a luz luego de una cesárea de urgencia en el Hospital Dr. Gutiérrez. Luego de unos días de estar internada recibió el alta y volvió a su casa con su bebé, pero su situación se complicó debido a una importante infección post intervención y debió ser internada nuevamente.

Allí se le diagnosticó con coronavirus y lamentablemente este martes la joven falleció.

La familia y amigos de Azul sospechan que hubo algún tipo de mala praxis de los profesionales previo a que se le realizará la cesárea de urgencia. Por ahora la información oficial es que Azul falleció con coronavirus.

Es difícil establecer si Azul murió por el coronavirus, o si fue por complicaciones post intervención quirúrgica.

El bebé, quien solo tiene un mes de vida, se encuentra en buen estado de salud.



Emotivo mensaje del papá de Azul

Victor, el padre de Azul, utilizó las redes sociales para dejar un emotivo y sentido mensaje por la muerte de su hija.

"Amada hija, te me fuiste muy lejos dejándonos un dolor enorme y un vacío terrible en mi corazón. Te prometo que voy a cuidar, proteger y amar con todas mis fuerzas a ese bebé hermoso llamado Líam que has dejado, mi única princesa y te me fuiste. Voy a cuidar de tus hermanos Sacha y Thiago con mi vida. Te amo mi princesa ya nos encontraremos. No es un adiós sino hasta pronto. QEPD hija Amada".

