Amazon, la inmensa plataforma digital, tramita su desembarco en Argentina

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió en Casa Rosada con representantes de Amazon Web Services (AWS), en medio de versiones que indican que la compañía podría llegar a radicarse en la Argentina. Los principales accionistas individuales de Amazon son Jeffrey Bezos, Andrew Jassy y Jeffrey Blackburn, y los principales accionistas institucionales son Advisor Group Inc., Vanguard Group Inc. y BlackRock Inc.. Estos dos últimos, principales fondos buitre acreedores de Argentina.

Según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, el encuentro comenzó pasadas las 17 de este miércoles y se extendió por más de una hora en el despacho del jefe de Gabinete, en medio de un total hermetismo.

La reunión se produjo en medio de fuertes versiones que indican que la firma de servicios IT en la nube podría llegar radicarse en el país, aunque oficialmente no se realizó ningún anuncio al respecto.

Amazon Web Services es una plataforma que proporciona servicios de infraestructura en la nube tales como almacenamiento, redes, bases de datos, servicios de aplicaciones y mensajería, entre otros.