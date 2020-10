Colapsó el sanatorio San Martín y el Hospital se encuentra al límite

Este martes sobre el mediodía se produjo el temido colapso del sistema sanitario local que ya prácticamente no puede dar respuestas al aluvión de pacientes afectados por la CoViD19. El efector de salud privado más grande del sur santafesino, dijo basta sobre la media mañana de hoy, cuando llegó a la ocupación total de sus camas. "En la sala de clínica CoViD hay 46 camas que están ocupadas y la UTI CoViD hay 11 camas críticas, todas con respirador, que también están ocupadas. En Clínica General No CoViD tampoco tenemos más camas y no hay a dónde derivar. No estamos pudiendo recibir pacientes nuevos de ningún tipo", confirmó el titular del sanatorio, Dr. Emilio Venturelli. En las primeras horas de la tarde, una fuente aseguró que el panorama que se vive en ese efector es "dramático" y aseguró que "hay camas improvisadas en los pasillos y camillas por todas partes". En el hospital nodal Dr. Alejandro Gutiérrez, la situación no era muy diferente hoy por la tarde. "Hay pacientes con oxígeno en la sala de Guardia porque ya no queda más lugar. Además, el personal está completamente exhausto", sostuvo otra fuente. El mayor efector público del sur santafesino cuenta con 23 camas de Terapia Intensiva CoViD operativas con respirador y con 24 camas operativas (de las 38 con las que cuenta) en el sector de Clínica General CoViD. El director, Daniel Alzari confirmó que la ocupación en UTI esta tarde era del 75% mientras que el Clínica trepaba al 95%. "Se está haciendo un esfuerzo enorme para sostener esos servicios porque el personal no da abasto. En el sector No CoViD del nosocomio también tenemos problemas porque hay muy pocas camas, unas 16 aproximadamente, que están absolutamente al límite. Lo ubicamos en el área de obstetricia y allí internamos a pacientes de pediatría, de maternidad, de traumatología y a quienes se recuperan de cirugías de urgencia", explicó la vicedirectora del hospital, Dra. Silvana Morelli. Por su parte, el sistema de emergencias 107 también está en una situación de colapso virtual, trabajando con demoras muy importantes o apenas respondiendo a las emergencias. "Es cuestión de horas que el 107 ya no pueda atender a tiempo casos de mucha gravedad, con las consecuencias que eso tendría", dijo un facultativo que pidió mantener su identidad en reserva.

La información

Los partes oficiales de la Provincia no brindan detalles acerca de la afectación del sistema, mientras que los partes diarios de la Municipalidad de Venado Tuerto consignan la cantidad total de plazas ocupadas en Clínica General y en UTI. De las cifras que se conocen se desprende, o al menos puede inferirse, la gravedad de la situación; ya que mientras el número de contagiados crece los recuperados se mantienen en una media de entre 40 y 60 casos diarios. La profundización de esta brecha es la que preocupa a los profesionales, teniendo en cuenta que según las estadísticas internacionales entre un 15 y un 20% de los infectados necesitarán internación y de ellos la mitad necesitará una cama crítica. "Es una enfermedad que necesita tiempos prolongados de recuperación, por lo que las internaciones generalmente son largas. Ya veníamos advirtiendo de que esto podía pasar, los pacientes no alcanzan a recuperarse cuando ya llegan otros en estado crítico o que necesitan internación. Según la OMS son entre 12 y 16 días en UTI, en promedio”, dice otra fuente que también pide reserva.

Hay una constante en el manejo de la información: aunque ninguno se muestra reticente a la grabación de sus dichos, casi todos piden la reserva del caso. “Lo que pasa es que hubo compañeros que se metieron en problemas por contar lo que está pasando”, dice una enfermera que hace un tiempo brindo su testimonio a Ciudad Cero. Los informes oficiales dan cuenta de números absolutos y sin relaciones; lo cual termina sesgando la información. Un médico ya había denunciado hace tiempo que había sub-información de casos, otros insinúan distorsión de datos y los más arriesgados directamente hablan de manipulación. Es que nadie sabe exactamente de dónde salen los números, cuántos testeos se hacen, qué protocolos se siguen para el manejo de la información ni cómo se justifica la considerable diferencia entre los números de la Provincia y los de la Municipalidad.

Para sumar a la confusión generalizada, la saturación de los sistemas deja a los pacientes sin información básica. Desde hace varios días las quejas se repiten: hay quienes pasaron 14 días aislados por indicación de las autoridades locales si que luego nadie les diga si pueden abandonar el aislamiento o no. El Ministerio de Salud de la Nación y el de la Provincia tienen estrictos criterios para el alta, pero hay miles de personas que no los conocen y muchas de ellas abandonan el confinamiento antes de tiempo y otras permanecen aisladas más tiempo del necesario. A las inexactitudes de la información se deberían mucho de los contagios, según explican algunos facultativos: “La gente no sabe muy bien cómo proceder. Sólo tienen en claro que hay que lavarse las manos muchas veces y que hay que usar barbijo para prevenir la enfermedad, pero no saben qué hacer si se contagian o enferman”, dicen.

El imponderable rol de la Cruz Roja

La institución que fundara Henry Dunant en 1863 tiene una filial local que, por estos días, está realizando una tarea titánica en la coordinación de esfuerzos para paliar los efectos de la pandemia en la ciudad. Con apenas cinco voluntarios y un coordinador se las arreglan para organizar los incontables llamados que reciben por día. Trabajan de lunes a lunes, sin descansos, entre las 6 de la mañana y las doce de la noche. “Hay muchas consultas para saber qué hacer en estos días, desde gente que tiene síntomas hasta personas que llaman para saber a qué centro de salud tienen que ir o por consultas que no son emergencias, pero no logran comunicarse con el 107”, explica el coordinador Federico Ramírez. Para ello establecieron una categorización por códigos, siguiendo estándares internacionales. Básicamente, es lo que se conoce como triage y de allí surgen los estados Rojo, Naranja, Amarillo y Verde, al cual se le suma un código Blanco. “Los Códigos Rojos son los que necesitan atención muy urgente y nosotros los derivamos, a través de un sistema interno, al 107. El Código Naranja implica un alto riesgo y se aplica a personas positivas para CoViD con factores de riesgo ante cualquier síntoma que esté empeorando y también se derivan al 107. Los códigos Amarillo y Verde son derivados al sistema que compartimos con la Municipalidad y la Provincia para el seguimiento que corresponda e implementamos un Código Blanco para los casos en que se trate de otras consultas de menor urgencia o meramente informativas”, explica Ramírez.

La Cruz Roja no diagnóstica ni hacen hisopados, sino que asumió la tarea de colaborar en la coordinación de tareas para tratar de dar respuestas eficaces según la complejidad del caso. Las personas que llevan adelante este trabajo están capacitadas y altamente entrenadas en la contingencia en situaciones críticas. No cobran ningún emolumento por sus servicios ni gozan de beneficios especiales. Ni siquiera cuentan con trato diferencial para facilitar su labor y, a modo de ejemplo, bien podría citarse que en la jornada de ayer estuvieron sin teléfono porque la única línea con la que cuentan “quedó fuera de servicio por una caída en el sistema de la empresa proveedora del servicio”.

Así las cosas, el huracán CoViD comienza a mostrar su peor faceta: sistemas sanitarios colapsados, falta de conciencia ciudadana para el cuidado colectivo, decisiones políticas erróneas cuyo precio se paga en vidas humanas y miserias cotidianas impúdicamente expuestas por un virus del cual no hay demasiadas certezas. Todos coinciden en que lo peor aún no llegó.

Ciudad Cero

Por Fernando Coronel