Una enfermera de Venado Tuerto: "Al principio nos aplaudían y ahora nos dicen que dejemos de victimizarnos"

La enfermera comenzó relatando: "Soy Danisa, enfermera del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez, hace un rato salí en el auto, y pasé por el centro. Cansada de ver comentarios en Facebook por ejemplo, en contra de una medida u otra, cansada de luchar contra este virus, pero sin dejar de darlo todo, con ese equipo de protección que sofoca, que deja marcas".

"Hoy me dolió salir y ver que la gente se relajó tanto, quizás porque se agregaron 10 camas en terapia, o quizás porque están cansados de "no ser libres". Nosotros también estamos cansados de todo esto, pero no por eso dejamos de cuidarnos y tomar precauciones", remarcó Danisa.

Más adelante la enfermera afirmó: "Todos se relajaron, menos nosotros, que aunque también estamos cansados, tenemos miedo, por nosotros, pero más por nuestras familias, y por nuestros pacientes, porque si nos enfermamos nosotros, sabemos que los que quedan laburando tienen que hacer el doble de esfuerzo que vienen haciendo, porque como ya se sabe, el personal no es suficiente".

"Duele ver que la gente se relajó, porque sabemos que el respirador no es una salvación, sino que es la última medida que se toma, quizás antes de la muerte, y no es nada lindo ni nada fácil estar ahí, conectado a una máquina que respira por vos", afirmó la profesional de la salud.

"Duele tanto, y enoja tanto, porque al principio nos aplaudían, y ahora nos dicen que dejemos de victimizarnos porque solo hacemos nuestro trabajo. Hasta que punto la gente es hipócrita y egoísta", afirmó la enfermera y terminó diciendo: "Y no por todo esto dejo de agradecer a quienes sí se cuidan, desde el momento uno hasta hoy, y que lo van a seguir haciendo hasta el fin de esta pesadilla que nos toca vivir, a ellos, mi agradecimiento y respeto infinito".

