Se convocó a Sesión Conjunta de Ambas Cámaras para tratar la suspensión del fiscal venadense Mauro Blanco

Los pasados días miércoles 14 de octubre y jueves 15 de octubre de 2020 en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe se reunió la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa constituida por cuatro (4) senadores y ocho (8) diputados y diputadas, y, presidida por el senador justicialista Joaquín Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), presidente de la misma, emitió dos dictámenes por unanimidad por los cuales recomienda a la Legislatura Santafesina la suspensión por 180 días sin goce de sueldo del fiscal Mauro Blanco, fiscal adjunto de la 3ª circunscripción judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Venado Tuerto, quien es investigado en un juzgado bonaerense por su desempeño en una causa por narcotráfico; y la remoción e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos del fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad, fiscal adjunto de la 2ª circunscripción judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Rosario, acusado de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y filtración de datos reservados (en buen criollo: cobrar coimas y pasar información a bandas delictivas) y, específicamente, de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores.

Ante ambos dictámenes emitidos por dicha Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, y el pedido correspondiente cursado, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, mediante el Decreto Nº 12 del día 15 de octubre de 2020, convocó a Sesión Conjunta de Ambas Cámaras para el jueves 22 de octubre de 2020, a las 13 horas, que será mixta (virtual y presencial).

En atención al COVID-19, la sesión conjunta de ambas Cámaras se realizará de manera virtual, pero no totalmente, ya que participarán de cuerpo presente: Alejandra Rodenas en su rol de presidenta del Senado y presidenta de la misma; el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), miembro integrante de Acuerdos y presidente provisional del Senado; el diputado provincial y ex gobernador Roberto Miguel Lifschitz, presidente de la Cámara de Diputados; el senador Joaquín Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), presidente de dicha Comisión de Acuerdos y legislador acusador designado del fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco; el diputado Pablo Farías (PS), vicepresidente de la mencionada Comisión de Acuerdos; y el legislador acusador designado del fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, diputado Fabián Bastía (UCR); y el resto en forma virtual, es decir, vía teleconferencia.

A los fines de la sesión conjunta de ambas Cámaras se requiere el quórum del Senado y Diputados por separado, y para ello se necesitan, por lo menos, 11 senadores y senadora y 27 diputados y diputadas.

La Comisión de Acuerdos, tal se indica más arriba, designó como legislador acusador al senador justicialista Joaquín Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) y, dado la celeridad del asunto, se presume, admitiendo prueba parlamentaria en contrario, que en esta sesión conjunta de ambas Cámaras que se llevará a cabo en forma mixta (virtual y presencial), por unanimidad, se recomendará la suspensión por 180 días sin goce de sueldo del fiscal Mauro Blanco, tal como establece la normativa vigente (Ley Nº 13.807) como medidas de sanción.

Entonces, en atención a “la acusación por una falta considerada grave contra el fiscal Mauro Blanco” y, bajo la presidencia del senador justicialista Joaquín Raúl Horacio Gramajo (PJ-9 de Julio), en la reunión de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, con la presencia de los 12 integrantes (4 senadores y 8 diputados y diputada), aunque unos pocos de cuerpo presente por el COVID-19, el miércoles 14 de octubre y el jueves 15 de octubre de 2020, en el encuentro se emitió el dictamen respectivo y se requirió la convocatoria a sesión conjunta de ambas Cámaras para el caso del fiscal Mauro Blanco.

Y, en el mismo sentido, en dicha doble jornada, Acuerdos emitió un dictamen unánime que recomienda a la Legislatura Santafesina la remoción e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos del fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien ya fuera suspendido en sesión conjunta de ambas Cámaras y se encuentra detenido, y que tiene como legislador acusador al diputado Fabián Bastía (UCR).

Y, en consecuencia, tal se indica más arriba, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, mediante el Decreto Nº 12 de fecha 15 de octubre de 2020, convocó a sesión conjunta mixta (virtual y presencial) de ambas Cámaras para el jueves 22 de octubre de 2020, a las 13 horas.

Vale tener presente que esta Comisión de Acuerdos está conformada por cuatro (4) senadores: Joaquín Raúl Horacio Gramajo (PJ-9 de Julio) (presidente); Alcides Lorenzo Calvo (PJ-Castellanos); Rubén Regis Pirola (PJ-Las Colonias) y Lisandro Rudy Enrico (UCR-Gral. López); y ocho (8) diputados y diputada: Pablo Gustavo Farías (PS) (vicepresidente); Lionella Cattalini (PS); Maximiliano Pullaro (UCR); Fabián Bastía (UCR); Gabriel Real (PDP); Gabriel Chumpitaz (PRO-Juntos por el Cambio) Nicolás Mayoraz (SVF) y Leandro Busatto (PJ).

Cabe tener en consideración que la Legislatura tiene facultades para dictar sanciones sobre fiscales y defensores que cometan las denominadas “faltas graves”, en cambio el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tiene a su cargo la resolución de las “faltas leves” que contempla una suspensión en el cargo de hasta sesenta (60) días.

No obstante, ingresó oportunamente, hace poco más de 5 meses, una Nota de la Asociación de Fiscales cuyo texto sostiene que “es inconstitucional la facultad otorgada por Ley a la Legislatura Provincial para el dictado de sanciones de fiscales y defensores”.

Todos los dictámenes de esta Comisión de Acuerdos, hasta ahora, fueron obtenidos por unanimidad. Cabe destacar que, en cuanto a la revisión de la actuación de fiscales y defensores, debe ser elevada cuando corresponda, en el sentido de su aprobación o rechazo, a una sesión conjunta de ambas Cámaras en la que se exige quórum de cada una de las Cámaras, tal como ocurrirá el jueves 22 de octubre de 2020, a partir de las 13:00, para el caso del fiscal Mauro Blanco y para el caso del fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad.

Corresponde aclarar que el régimen disciplinario del MPA, en manos de los fiscales regionales, estuvo vigente hasta diciembre de 2017, fecha en la cual la Legislatura sancionó por unanimidad la Ley Nº 13.695 que le quitó las facultades disciplinarias al MPA sobre los fiscales inferiores de manera completa y se las otorgó a la Legislatura.

A fines del año 2018 se promulgó la Ley Nº 13.807, modificatoria de la Ley Nº 13.695, que deja en manos de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe las faltas graves cometidas por los fiscales y defensores que, según Nota de la Asociación de Fiscales, “es inconstitucional esa facultad”. Si bien la nota ingresó en la reunión de dicha Comisión de Acuerdos el día 6 de mayo de 2020, la misma no fue considerada.

Ahora, ante el pedido de dicha Comisión de Acuerdos, Alejandra Rodenas, en tiempo y forma, convocó a los 69 legisladores: 19 senadores y senadora, y 50 diputados y diputadas, a sesión conjunta (mixta: presencial y virtual) de ambas Cámaras para el jueves 22 de octubre de 2020, a las 13 horas, para tratar la suspensión temporal (por 180 días) sin goce de sueldo del fiscal Mauro Blanco, tal las medidas dispuestas por Ley Nº 13.807, y la remoción e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos del fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad.

En dicha sesión conjunta de ambas Cámaras estarán de cuerpo presente, en principio, Alejandra Rodenas, Rubén Pirola, Miguel Lifschitz, Joaquín Raúl Gramajo, Pablo Farías y Fabián Bastía, y el resto de los senadores y senadora y diputados y diputadas participarán de manera virtual, es decir, mediante el sistema de teleconferencia.



Fuente: Fernando Brosutti - El Protagonista