Estafas, escuchas y cuadernos

Mirta Noemí Vallejos es concejala en la localidad de Florencia, en el noreste de Santa Fe, desde 2017. El 31 de marzo, la Justicia comenzó a investigarla luego de que el intendente de la localidad, Rubén Quaín y unos 17 vecinos la denunciaran por estafas. Tras la investigación, el jueves pasado los fiscales Nicolás Maglier y Rubén Martínez, imputaron a Vallejos como autora del delito de “coacciones reiteradas en un número indeterminado de veces”.



El fiscal Maglier explicó a Aire Digital que la investigación -que incluye escuchas, capturas de chats de WhatsApp y hasta un cuaderno con los datos de las estafas- determinó que la funcionaria gestionaba planes sociales para las personas de la localidad por un monto de $ 8.500 y amenazaba a los beneficiarios con quitarles la ayuda económica si no le daban $ 2.000. La mujer actuaba junto a un "recaudador", Mauro Sánchez, que fue imputado como partícipe necesario. Según Maglier, la que llevaba adelante la mayoría de las amenazas era la concejala. Su colaborador se encargaba del "traslado de la voluntad" de Vallejos. Es decir, iba a buscar lo que ella pedía.



La investigación comenzó a fines de marzo, luego de que el intendente de Florencia se reuniera con algunos habitantes de la localidad. En ese momento, el problema salió a la luz porque Vallejos había comenzado a amenazar a beneficiarios del plan social nacional para que le dieran $ 1.000 de los $ 3.000 que les otorgaba el plan. En esa ocasión los vecinos se negaron porque se trataba de una ayuda económica que venía desde el gobierno nacional. En el encuentro con el intendente, los asistentes firmaron un acta confirmando las acciones que llevaba adelante Vallejos. "Tras las manifestaciones de los vecinos, el intendente convocó a una reunión para tratar el manejo de fondos de la mujer", aclaró Maglier. "En ese encuentro entre 17 y 20 personas firmaron un acta", aseguró.

La primera denuncia de lo que ocurría en Florencia fue llevada adelante por el intendente, pero luego se tomó el testimonio de las víctimas de las estafas de la funcionaria. Para Maglier, hubo un relato que fue más contundente. Se trata de una mujer que aseguró que Vallejos llegó a darle de baja el plan social. Esta persona contó que cuando se dirigió a cobrar el plan social, un mes no obtuvo su dinero. "La maniobra ocurrió, y la mujer fue dada de baja", explicó el fiscal. Luego de "negociar" con Vallejos, volvió a recibir la ayuda económica. "Entabló comunicación de nuevo con la funcionaria y le dijo que lo habilitaba si le otorgaba $ 3.000 a un supuesto abogado", relató Maglier.

Respecto a la imputación, el fiscal informó que la mujer y su recaudador fueron imputado porque "su accionar supone una amenaza de un mal grave inminente que consiste en dar de baja beneficios sino se observa en la víctima la conducta que se le exige". Sin embargo, funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que "se puede ampliar la imputación", aunque todavía no es seguro. "Es una investigación muy amplia, hay 60 CDs con escuchas de la concejala amenazando, capturas de pantalla de las conversaciones de ella con las víctimas y un cuaderno que yo no llegué a leer completo porque me uní a la investigación el 25 de septiembre", aclaró el fiscal.

De todas las pruebas, el funcionario asegura que las más contundentes y valiosas son las escuchas y están bajo custodia. En diálogo con el programa Pasan Cosas de Aire de Santa Fe, que conducen Adriel Driussi y Luciana Trinchieri, el periodista de Florencia.hoy, Narciso Medina, contó que Vallejos realizaba las amenazas con su propio celular, también mandaba mensajes y audios de WhatsApp. Además, señaló que a varios de las víctimas llegó a pedirle que hicieran declaraciones públicas (en redes sociales) en contra del intendente Quain, con quien está enemistada desde 2009.

Sigue en el cargo

Tras la imputación, el Concejo de Florencia aún no anunció oficialmente ninguna decisión. Sin embargo, en diálogo con Aire Digital, el presidente del organismo, Walter Romero, aclaró que es muy complejo decidir hasta que no haya una sentencia firme. Es por eso que, hasta que no se tome una decisión, Vallejos continuará en su cargo de concejala.