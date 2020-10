Misterio con el positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, aseguró que Cristiano Ronaldo está bien tras haber dado positivo en las pruebas de COVID-19 y que “sólo dice que quiere jugar”.

Santos señaló que el delantero de la Juventus está asintomático e insistió en que durante la concentración se están cumpliendo todas las reglas y protocolos referentes al coronavirus, en rueda de prensa en la ‘Cidade do Futebol’ de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

“Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, dijo Santos.

Cristiano es el tercer jugador de Portugal infectado durante esta concentración, tras los casos de José Fonte y Anthony Lopes.

Ronaldo se perderá varios partidos entre ellos el debut en Champions LeagueLa selección lusa, que jugó el día 7 contra España en Lisboa y el pasado domingo disputó un partido en París contra Francia, volverá a saltar al terreno de juego este miércoles ante Suecia, otra vez en la capital portuguesa.

“Cualquier jugador que se ausente por la COVID-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor”, afirmó Santos, que admitió que le gustaría poder contar con el futbolista de la Juventus en el partido ante Suecia, pero aseguró que tiene “absoluta confianza en los que van a jugar”.

“El plan es el mismo, las dinámicas son diferentes. Cristiano tiene características propias”, dijo el seleccionador, que recordó que las quinas ya han jugado en otras ocasiones sin el futbolista de Madeira y “han jugado bien”.

Santos reconoció que “ningún equipo es mejor sin el mejor del mundo”, pero insistió: “Este equipo ya mostró que tiene capacidad para responder colectivamente, tengo plena confianza en mis jugadores”.

Ronaldo vio a sus compañeros entrenar desde la terraza de su departamentoCristiano se encuentra aislado desde que se conoció su positivo por COVID-19 y permanece en la ‘Cidade do Futebol’. En la tarde de ayer, salió a la terraza de su habitación en la ciudad deportiva para seguir el entrenamiento de sus compañeros ya que el resto de jugadores fueron sometidos a pruebas tras conocerse el positivo de Cristiano y todos obtuvieron un resultado negativo.

Portugal jugará este miércoles en el Estadio José Alvalade de Lisboa ante Suecia un partido de clasificación para la Liga de Naciones. La selección lusa lidera el grupo 3 con 7 puntos, los mismos que Francia, y con una ventaja de 4 sobre el tercer clasificado, Croacia.