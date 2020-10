Denunciaron penalmente a Dady Brieva por intimidación pública

El actor y conductor Rubén Enrique Brieva, conocido popularmente como Dady, fue denunciado penalmente por la supuesta comisión de instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen por sus dichos en el programa “Volver Mejores” que se emite por El Destape Radio.

La denuncia fue hecha por el abogado particular y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Sarubbi Benítez, tras las manifestaciones del actor como respuesta a la marcha del 12-O contra el gobierno nacional que se realizó en varias ciudades del país.

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, dijo minutos antes de las 17 horas, en el inicio de su programa “Volver Mejores” que se emite por El Destape Radio. “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, apuntó.

Mientras hacía el pase con el conductor del ciclo que lo antecede, el humorista hizo un análisis crudo de la división social que observa en el país y pidió “legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra”.

Según la denuncia, los dichos de Brieva revisten “una gravedad particular considerando que, como él mismo expresa y expone en todas sus redes sociales, es un militante de la fuerza política que gobierna en la actualidad a nivel país.” Asimismo, se señala en el escrito que “desde el punto de vista de la social en democracia no resulta admisible de ningún modo que la reacción ante manifestaciones, comentarios o eventos que no son del paladar de uno u otro militante de algún espacio político sea la de amenazar de muerte a los disidentes.”

En su denuncia, Sarubbi recuerda que el tipo de conducta que Dady Brieva llamó a realizar ya fue ejecutada por terroristas en Niza, Berlín, Nueva York y Barcelona con un saldo de gran cantidad de muertos. “El aquí denunciado, como se sabe, es una persona pública, mediática, hombre de los medios de comunicación, y para muchos, interlocutor autorizado. Por eso, cuando él llama livianamente a exterminar personas con un camión, sabe de primera mano lo que hace”, dice el escrito presentado ante la Justicia criminal. Y agrega “También necesariamente sabe que,..., cualquier otro podría haber pasado a la acción por su solo llamado, pues la legitimidad del personaje público es el aval necesario para que más de un desquiciado pase de las palabras a los actos.”

En el texto se remarca que “vivimos en un Estado constitucional de derecho que le garantiza la libertad de expresión a todos por igual, lo cual es sano, razonable y deseable, pero ello de ningún modo implica impunidad”.



El letrado denunciante solicitó que se ordene un informe pericial integrador para determinar el estado de salud mental de Brieva, y para determinar el nivel de peligrosidad para sí o para terceros. Además que se ordene el secuestro de las computadoras y teléfonos celulares del actor y se le ordene retractarse públicamente por sus dichos y se disculpe con las víctimas del terrorismo y con la sociedad en general. Asimismo pidió que se le ordene a Brieva realizar talleres de tolerancia social “a los fines de evitar que en el futuro vuelva a amenazar, amedrentar, discriminar y banalizar las víctimas del terrorismo y de la intolerancia en todas sus formas.”

Vale recordar que en el final de su mensaje, Dady Brieva advirtió “Esto cada vez va a ser peor. Se sigue mojando la oreja y no tiene fin... Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento” y amenazó “a nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.