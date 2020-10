La Doctora Sanchez Villa hace aclaraciones sobre la donación de plasma en el Hospital de Venado Tuerto

La Profesional de la salud comenzó relatando: "Soy la Doctora Irene Sánchez Villa del servicio de hemoterapia del Hospital Dr. Gutierrez Venado Tuerto. Quiero aclararles algunas cosas con respecto al plasma de Covid 19".

Más adelante la Doctora explicó: "No se puede ir a donar plasma como van a donar sangre a la mañana de 8 a 10, o a cualquier otro horario por más urgencia que sea, porque esto es un ensayo clínico experimental que cumple con varias etapas. El donante tiene que haber sido estudiado previamente (significa títulos de anticuerpos sars covid mayor de 1.0, haber firmado una declaración jurada y un consentimiento informado, ser aceptado como donante después de 33 preguntas relacionadas con la seguridad de la donación, examen físico que incluye hemograma completo, antígenos HLA si sos mujer y si tenes más de 2 hijos, etc). Todos esos estudios van a Rosario, no se realizan acá; ya que les repito es experimental".

"Estos protocolos no los pongo yo, ni el investigador, ni el director del hospital; son protocolos que bajan del ministerio de salud de la nación y que tenemos que cumplir por ser, como repito, un ensayo clínico nacional", remarcó Sánchez Villa.

"Otro gran esfuerzo es el poco recurso humano que se suma al trabajo que ya teníamos habitualmente y que se hace mucho sacrificio para sumarle a los donantes de sangre y transfusiones diversas; estudios de los posibles donantes y las aferesis que ya empezamos a hacer el dia viernes. Mañana hay 2 más y así sucesivamente", comentó la Doctora encargada de la extracción de plasma en el Hospital de Venado Tuerto con la nueva máquina.

"Agradecería que visualicen esto para no crear más pánico ni angustia. Antes se tardaban 6 días para que llegue plasma de Rosario, mañana ya vamos a tener cuatro aca, así que les pido que por favor que se sumen a compartir información", concluyó la profesional de la salud.

