Aníbal Fernández: "Macri es un chorro, Cristina es incapaz de robarle un centavo a nadie"

El exjefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, salió con capa y espada a defender a la actual vicepresidenta Cristina Fernández, de quien dijo “es incapaz de robarle un centavo a nadie” al tiempo que, como contracara, trató de “chorro” al expresidente Mauricio Macri.

Polémico como es su estilo y sin pelos en la lengua, Aníbal Fernánez se enfrascó en un fuerte contrapunto con la periodista Romina Manguel en el programa “PH”, que conduce Andy Kusnetzoff .

"Macri es un chorro, Cristina no, ella es incapaz de tocarle un centavo a nadie", dijo sin vueltas el exjefe de Gabinete de Cristina.

La dinámica del programa hace que en un momento determinado las parejas de invitados se “entrevisten” en un segmento denominado “frente a frente”. Allí, Manguel le preguntó por qué aseguraba tan convencido de "que Mauricio Macri es un chorro y Cristina no". "Por eso, porque lo sé. Mauricio Macri es un chorro y Cristina no", respondió Fernández en un clima de tensión.

"No me estás contestando. Los dos están en la Justicia y las causas de Cristina están más avanzadas ¿Entonces es una cuestión de fe?", arremetió la periodista esperando más precisiones de su interlocutor.







Asimismo, explicó entonces que no se trataba de una cuestión de conocimiento: “Yo sé lo que le inventaron a Cristina, y también sé lo que se robaron en la gestión. Yo sé de lo que estoy hablando. Cristina es incapaz de tocar un centavo de nadie, y todas las causas que tiene son inventos".

El verborrágico exjefe de Gabinete aseguró que Macri se dedicó a llenarse de "curros" y allí citó las investigaciones que implican al expresidente, pero Manguel retrucó irónicamente: "¿No necesitás que la Justicia sentencie absolutamente nada para decir que Mauricio Macri es chorro?".

Fernández devolvió: "La ventaja que yo tengo con respecto a muchos otros es que yo no sueño con la venganza, no empujo a eso", respondió Fernández para agregar: "Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y dentro de unos años, cuando veas que haya terminado todo como va a terminar, me lo reconozcas".

Para reforzar su posición sobre la situación del expresidente Macri, Fernández citó los casos del "Correo Argentino, Autopistas del Sol, Parques Eólicos, la venta de las tierras del Estado a su familia. Te puedo mostrar 100 ejemplos. Y de Cristina no hay nada, solo inventos", dijo.

Allí quien intervino fue Andy, quien apuró a Fernández para recordalre que hay otros funcionarios del gobierno de Cristina bajo la lupa de la justicia: “¿Y si te digo Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio de Vido?". Rápido de reflejos, el exjefe de Gabinete soltó: "A Lázaro Báez, que lo juzguen; a De Vido, que lo juzguen; de Cristóbal López, soy su abogado y sé lo que hicieron, se le quisieron quedar con todo", indicó.