Podoroska sobre su histórico triunfo: “Se notaron los nervios”

Con un increíble partido, se metió en los cuartos de final de Roland Garros al vencer a la checa Barbora Krejcikova. Luego de su gran victoria, la argentina expresó su felicidad y reconoció que estuvo nerviosa.

“Estoy muy feliz, sobre todo porque no estaba fácil para jugar. Había mucho viento y molestaba mucho el sol”, comenzó diciendo, y luego reconoció que “se notaron los nervios de estar en esta instancia, pero nunca me puse negativa, siempre traté de encontrar mi mejor tenis”.

Respecto a su estado de ánimo, manifestó: “Siento una felicidad pura, creo que son todas cosas muy importantes para mí, que estoy tratando de guardarlas en mi memoria, recordarlo siempre para cuando esté pasando por un momento no tan buen

Además, la rosarina aprovechó para agradecerle a su entorno: “Siempre he tenido el apoyo incondicional de mis papás, sin ellos y sin toda mi familia no estaría hoy acá. Hay un montón de gente que me ha ayudado a mí en mi carrera, creo que esta es la mejor forma de devolvérselo”.

Con esta victoria, ahora Podoroska enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina (5º del ranking), quien eliminó a la francesa Caroline García (45) en sets corridos por 6-1 y 6-3 y, además, se aseguró estar dentro del top 70 de la WTA y quedará posicionada como la mejor de Latinoamérica.