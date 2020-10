IFE 4: quiénes serían los primeros beneficiarios

A días de haber conocido que el 40,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, el Gobierno entendió la necesidad de continuar con la ayuda económica a los más vulnerables y podría ser a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos de las asignaciones del Estado, como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, aún no hay fecha concreta sobre la cuarta etapa del IFE.

De este modo, no se descarta que el bono extraordinario del Gobierno sea renovado.

¿Quiénes podrían cobrarlo primero?

Tal como ya ocurrió, se presume que los principales beneficiarios serán quienes reciben la AUH y la AUE.

En tanto, no podrán recibir el IFE 4 quienes tengan domicilio en el exterior, sea extranjero y no esté naturalizado en Argentina, las personas menores de 18 años y mayores de 65, los monotributistas en categoría C o superior, o quienes están privados de su libertad.