Festram: plan de lucha de 72 horas con paro de 48 para la próxima semana

Con una protesta el miércoles 7 y paro de 48 horas para jueves 8 y viernes 9 la Festram lanza un nuevo plan de lucha luego de que los intendentes y jefes comunales no actualizaran la propuesta de pago que ya fue rechazada.

El próximo miércoles habrá protestas callejeras, en rutas e instalación de carpas, y concluirá con un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo, aunque los sindicatos tomarán las medidas adecuadas para tener en cuenta guardias mínimas y servicios esenciales ante el coronavirus.

“Los intendentes insisten en una política salarial con cifras que no van al sueldo básico, buscan imponer una parte como sumas remunerativas no bonificables y otras totalmente en negro que no impactan en suplementos y adicionales, dejando sin el aumento proporcional a jubilados y pensionados y a los trabajadores contratados y eventuales”, señala Festram.