El Coordinador del 107 en la Región Venado Tuerto, Ramiro Aguilar, dió positivo de Covid-19

Lo comunicó, hace minutos, a través de redes sociales. Compartimos el mensaje completo y le deseamos una pronta recuperación.

Hace 2 días fui diagnosticado de COVID-19. Soy personal de salud, no me quedó otra que ponerle la cara a este virus desconocido, que por más que me cuide a rajatabla cuando tenés que decidir por la vida de un paciente queda chico el protocolo.

Estamos aisladxs con mi musa y compañera @natalirivoira, ella también otra gran guerrera de esta batalla sanitaria. Estamos bien, yo con algunos síntomas, mucho cansancio, el bicho se hace sentir bastante y esperemos no progrese, hoy no lo podemos saber.

Repito NO elegí contagiarme y casi diría que estaba resignado a hacerlo. Es el riesgo y el miedo con el que trabajamos todxs mis compañerxs y estamos muy atentos a percibir síntomas para aislarnos pronto.

Por eso te pido por mí, por todxs lxs trabajadorxs de salud y los que no pueden elegir QUEDATE EN CASA Y NO TE JUNTES CON NADIE. NO DAMOS MÁS Y NOS ESTAMOS CONTAGIANDO POR ATENDERLXS A USTEDES. Casi un suplicio.

Les agradezco de corazón a los mensajes de apoyo y aguante que me mandaron de distintos lugares. Sé que hay MUCHA GENTE CONSCIENTE de lo que está pasando y aporta ese granito fundamental.

