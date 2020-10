"Botón rojo ya", exigen trabajadores de la salud al gobernador Perotti

"Exigimos el botón rojo ya". La frase responde a la metáfora que utilizó el presidente Alberto Fernández para dejar en claro que no dudaría en decretar el aislamiento estricto en caso de que crezcan los contagios de coronavirus Covid-19. Pero el destinatario es el gobernador santafesino, Omar Perotti, y quienes la enuncian son trabajadores de la salud que observan con preocupación la apertura de actividades ante el nivel de contagio, muerte y ocupación de camas críticas en el sector público y privado.

La médica Andrea Montaner y la trabajadora social Marina Iraolagoitia, quienes en cierta manera representan a una asamblea de unos 180 trabajadores de la sanidad del municipio, la provincia y el sector privado que se reunieron el pasado martes bajo el nombre de Trabajadores de Salud Colectiva, salieron a escena a imponer un tono de alarma tras el anuncio de la posibilidad de reabrir los shoppings en la provincia.

"Venimos asistiendo con mucha preocupación la devolución que está teniendo la pandemia en la provincia y en Rosario. No se puede establecer el número de contagios porque los hisopados tienen diez o doce días de retraso. Lo esencial no es el consumo. La ecuación no es salud versus economía", asegura Marina, quien forma parte del equipo de Trabajo Social del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, Andrea, a cargo del Centro de Salud Ceferino Mamuncurá, asegura que "los datos epidemiológicos son contundentes, hay que dejar de abrir y empezar a cerrar. Piensan en seguir abriendo y es una locura".

"Los trabajadores de salud estamos en fase uno desde que arrancó la pandemia. No vemos a nuestros seres queridos y nos cubrimos entre nosotros. Estamos muy comprometidos en esto. Leer que va a haber apertura nos indigna. Ver los bares con gente nos hace creer que no sirve para nada", agregó la médica en diálogo con La Capital tras haber realizado una extensa jornada de trabajo que incluyó participar de un operativo Detectar.

Para graficar el grado de complejidad que atraviesa la ciudad ante la amenaza del coronavirus, resaltó que "los investigadores del Conicet dicen que vamos a tener este nivel de contagio durante 12 ó 16 semanas más. Está demostrado que el cierre de la actividades frena el virus. Queremos que cierren 20 ó 25 días, que son dos ciclos virales. Eso cortaría la replicación. Y que después se haga una apertura programada".

Por su parte, Marina se encargó de poner sobre la mesa el alerta sanitaria que cada vez suena más fuerte en la ciudad: "Los números son preocupantes y los hisopados vienen con mucho retraso. No podemos establecer que el número sea real. El retraso es de 10 ó 12 dias", enfatizó mientras masticaba desazón.

Y agregó: "Nos preocupa que hay una cuestión contradictoria en torno a cómo leemos que se piensan las decisiones los ejecutivos. Tenemos un crecimiento exponencial muy importante, ocupación de camas... Y hay cada vez más aperturas. Y ahora apareció lo de los shoppings, que es terrible. Está claro que mayor circulación es sinónimo de más contagios".

"Esto nos va a traer más muertos. Reclamamos cuarentenas intermitentes, que es una de las mejores sugerencias para poder generar una rotación de camas", aseveró al tiempo que remarcó que con el aumento de los casos se empiezan a ver las secuelas del Covid. "Porque varios de los que sobreviven se convierten oxígenodependientes", sentenció.

También visibilizó el malestar al decir: "Estamos sumamente preocupadas porque lo esencial se hace pasar por el consumo. Es necesario ir a un bar pero no hacer trámites clave como el DNI".

Por último, dijo que "el numero de contagios de hoy nos genera preguntas porque no podemos decir que sea el número fehaciente. No sabemos cuál es el movimiento de la curva. Pero sí sabemos que así el sistema sanitario va a estallar. No queremos elegir a quién poner un respirador y a quién no. Si no frenamos la tasa de contagios puede ser que eso pase".