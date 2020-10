Sec. de Gobierno MVC, Tamara Andreani, distintos temas que interesan a Villa Cañas.

"Ya el virus lo tenemos dentro de Villa Cañas, tenemos que estar muy atento a la gente que presenta síntomas, estamos todos abocados a atender a los positivos, a los contactos estrechos.

Respecto al tema inseguridad, necesitamos que siempre se radique la denuncia, no importa lo que le hayan robado, sino no se puede actuar, no se puede ver las cámaras, ese es el primer caso fundamental, la policía empieza y la investigación y nosotros hacemos el seguimiento por el Monitoreo, faltan cámaras, lo ideal seria tener cámaras en todas las cuadras.

El tema de los horarios, el Decreto del Gobernador dice que el horario máximo permitido es a las 12 de la noche, cada localidad puede cambiar el horario, pero dentro de esa franja horaria, pero no excederse de ese horario, es lo que habíamos permitido, como un guiño a la localidad el fin de semana pasado, y nos llegó una orden del Ministerio de Seguridad, a través de la policía que el horario era hasta las 24 como máximo, allí preferimos corregirlos y volver a lo de antes.

Con la policía trabajamos en conjunto, continuamente comunicados, pero ellos tienen sus lineamientos de trabajo desde Jefatura"