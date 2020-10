Actualidad de Villa Cañás, por Lisandro Vaccaro

"El Comité de Crisis surge por una ordenanza, dada en su momento por el Bloque Justicialista, y aprobada por unanimidad, está integrado por las distintas fuerzas políticas, por personal de la salud, por las cooperativas, en cuanto a la toma de decisiones, se pone en consideración el tema, se opina, y cuando está confusa la decisión, se ha sometido a votación a mano alzada.

Según el horario, no se puede contar con la presencia de todos los integrantes, a veces el ejecutivo plantea un horario que para los médicos es un poco incordioso o no todos los que integramos el Comité tenemos la misma realidad que tienen los Secretarios integrantes del Ejecutivo, que están exclusivamente avocados a esta gestión, los concejales todos tenemos una actividad privada, los médicos también, uno trata de estar en todas las reuniones pero a veces se complica y no es posible.

A veces hay posturas que no se concuerda pero por mayoría se decide, justamente en la reunión de ayer fue el levantamiento del control y liberar el ingreso a la ciudad, pedido por el sector productivo, formal e informalmente, lo que manifestaba el responsable de la gente que estaba en el control, era el desgaste que estaban teniendo en ese lugar, además la escasez de recursos.

Esta situación de pandemia es muy dinámica, no es la misma postura que se tuvo en marzo, en mayo o ahora, te lleva a ir aggiornando continuamente, al principio tenía una finalidad, que ya en estos momentos no, debido a se resolvió levantar ese control y aprovechar el recurso humano para otras funciones, no es que se libera y se despreocupa de la situación, tenemos que tener responsabilidad social.

Hay ciertas contradicciones en todos los niveles, que se reflejan en nuestra realidad, eso produce mas rebeldía o hartazgo en la gente, que en nuestra ciudad no se puedan utilizar los espacios públicos, hay muchas familias que piden que sus hijos puedan disfrutar de un espacio publico, yo creo que estamos en un momento que deberíamos replantearnos con ciertos cuidados y tratando de apelar a la responsabilidad ir dándole un poco de apertura a esa situación.

Respecto a la inseguridad, yo me preocuparía mas en mandar móviles por la falta de seguridad y no si los chicos se juntaban en los espacios públicos, tuvimos recursos para controlar el día de la primavera y no tenemos recursos para controlar la inseguridad, creo que hay que poner un poco mas de efectividad en los controles, agudizar el patrullaje y en conjunto con el Centro de Monitoreo, trabajar como se venia trabajando antes".