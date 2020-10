En juicios la Municipalidad de Venado Tuerto tiene una deuda de 15 millones de pesos

Este miércoles el Secretario de Desarrollo Económico Luis Viskovic y el Secretario de Legal y Técnica Mariano De Mattia se hicieron presentes en el concejo para notificar a los ediles de los juicios pendientes que tiene el Municipio de Venado Tuerto desde hace varios años y por los cuales el monto asciende a los 15 millones de pesos. Los mismos son alrededor de 12 y la intención es llegar a un rápido acuerdo con los acreedores para que no sigan sumando intereses.

"En el orden de los 15 millones de pesos ascenderían la totalidad de esta situación, que implican un monto muy grande que hay que prestar atención y nos pareció muy importante que los Concejales estuvieran al tanto de la situación para tomar decisiones conjuntas y para llevar adelante una estrategia para ver si se puede solucionar de una vez este tema que se arrastra desde hace tiempo", explicó Viskovic.

"Todos los montos provienen de sentencias judiciales, con lo cual hay que llegar a un acuerdo", comentó Kristovich y volvió a remarcar: "Nos parece un tema de relevancia para la ciudad que tiene que tener participación activa el Concejo".

"Son causas judiciales que se han generado con el tiempo y al no solucionarse se llegó a esta cifra", remarcó el funcionario Municipal quien comentó además que algunos acreedores fueron anteriormente funcionarios municipales.

"Hay que llegar a una solución lo antes posible ya que se siguen generando incrementos en la deuda. Esto afecta a las finanzas de la Municipalidad", concluyó el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Venado Tuerto.

No se descarta la posibilidad de canjear la deuda con terrenos; esto se negociaría con los acreedores previo acuerdo entre el Municipio y el Concejo.

