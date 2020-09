Cañada de Gómez| Fue a denunciar una fiesta clandestina pero lo detuvieron y golpearon en la comisaría

Un vecino de la ciudad de Cañada de Gómez denunció a un grupo de uniformados que lo habrían agredido y contra el jefe de Policía del departamento Iriondo, Francisco Fernández, por amenazas, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 20 de septiembre y el lunes 21 cuando fue a la Comisaría a quejarse por una fiesta clandestina y terminó detenido, golpeado y con la nariz rota.

Según contó el denunciante, Fabio Mora, de 34 años, a las 3 del domingo, y después de haber intentado comunicarse con la comisaría por teléfono, fue personalmente a pedir auxilio policial porque a su casa llegaban los ruidos de una fiesta clandestina organizada en el barrio. “En la comisaría salió a atender un hombre sin elementos de seguridad por la pandemia. Me quejé por esa situación y porque nadie atendió mis llamados telefónicos”, contó Mora y detalló que luego llegaron más policías y se produjo un entredicho.

“Luego salí con el auto para llevar a mi pareja hasta mi casa, que queda a la vuelta de la comisaría, y el policía que me atendió se puso al frente. Le pedí que se corriera y cuando arranqué simuló que le pisé el pie con el auto. Ahí le dije que no mintiera porque estaba grabando todo con mi celular”, contó el vecino. Una vez en su casa le pidió el teléfono a su pareja porque el suyo no le proveía internet y volvió hasta la comisaría con el fin de lograr su objetivo inicial: denunciar la fiesta clandestina.

Según consta en la denuncia realizada posteriormente por Mora, luego lo esposaron y comenzaron a golpearlo salvajemente. Al día siguiente el hombre se levantó decidido a denunciar al policía que lo había agredido. “A las 8 fui a la Fiscalía y al ingresar me atendió una mujer uniformada y me indicó que en un momento me atendería la secretaria del fiscal. Me escucharon pero me dijeron que tenía que ir a la Jefatura a hacer la denuncia”, relató el hombre.

Según explicó Mora en la denuncia posterior, lo recibió el jefe de policía y otros tres hombres y una mujer. “Cuando les dije que quería denunciar a mi agresor el jefe me dijo ‘encima que casi atropellás a un compañero de la fuerza, le hiciste pasar una mala noche y ahora lo querés denunciar’. Entonces ordenó que me dejen detenido por faltarle el respeto”, relató. Después de unas horas, y siempre ajustado a su relato, Mora fue liberado pero al retirarse se cruzó con el jefe policial quien le advirtió “que sea la última vez que te veo por acá. La próxima no sabemos qué hacemos. Y ojo con lo que hablás y decís”.

Fuente: La Capital