Coronavirus: un asesor de Alberto Fernández opinó que Santa Fe comete "un error" al reabrir actividades

Santa Fe comete un error al reabrir actividades en plena expansión de la pandemia de coronavirus en su territorio. Así lo considera, a título personal, el infectólogo Javier Fariña, quien integra el equipo de expertos del presidente Alberto Fernández. El especialista habló en exclusivo con Aire de Santa Fe y admitió que la situación de la provincia es una de las que se sigue con especial atención desde la Casa Rosada, por la aceleración de la curva de contagios.



Si fuera asesor del gobernador Omar Perotti, ¿qué le diría?, preguntó el periodista José Curiotto a Fariña. El profesional de la medicina no dudó en señalar: "Le diría que es un error abrir actividades. Las actividades de índole recreativa o que impliquen uso de transporte público tienen que estar restringidas".

Según Fariña, "hay una correlación clara entre el número de contagios y la cantidad de fallecidos", razón por la cual, Santa Fe se encontraría en un momento oportuno para restringir actividades y así evitar el crecimiento del coronavirus. Sin embargo, el gobierno provincial flexibilizó las restricciones la semana pasada. El infectólogo fue categórico: "Hoy la provincia de Santa Fe puede tener alta eficacia en las medidas de restricción de movilidad".



"El inicio de los brotes tiene esta curva acelerada con duplicación de casos cada muy pocos días, y cuando empiezan a aparecer estos casos empiezan a aparecer los fallecidos", dijo Fariña, quien ayer se reunió con el presidente Alberto Fernández y le planteó lo que sucedía en distintos distritos del país, incluyendo Santa Fe.

"Es oportunidad de aplicar medidas; a ninguno nos gusta no poder hacer actividades habituales pero es una herramienta necesaria en pos de cuidar vidas", consideró.

En la entrevista al programa Creo que se emite por Aire de Santa Fe, el médico explicó que en Santa Fe, "es momento donde se puede frenar" la curva. Y opinó que "el Plan Detectar es una posibilidad de identificar esos casos que no acuden al sistema de salud, que son más leves pero grandes diseminadores" y, de esa manera, se pueden aislar.

Fariña admitió que el aislamiento en Argentina debe contemplar otros factores como lo económico, lo socio-afectivo, lo psicológico, cuestiones que "influyen" en la población. Pero pidió pensar en la necesidad de "salvar vidas" como prioridad. En ese contexto, las medidas de restricción -dijo- "colaboran muchísimo".

"Lamentablemente esta herramienta, que no nos gusta, de restringir actividades es la herramienta eficaz para cortar brotes cuando tenés estos números (de contagios)", justificó.





Cuáles serían las actividades a restringir

Para el asesor del presidente, "las actividades que hay que evitar son las que impliquen "acumulación de gente en espacios cerrados", esto es "cumpleaños, fiestas y bares cerrados".

En cambio, restaurantes, mesas al aire libre, o actividades en espacios públicos no generarían riesgos. Y apuntó: "Se aprende cómo protocolizando se pueden evitar los contagios".

El mayor inconveniente siguen siendo las reuniones sociales entre familiares y amigos no convivientes. Ese tipo de encuentros son los que no aconseja el profesional en este momento de la pandemia.

"Desde el Estado lo que se puede hacer es controlar y ser ejemplificador con los lugares donde se cumplen los protocolos", dijo Fariña. Y puso como ejemplo un restaurante que cumpla los protocolos, al cual "hay que mostrarlo y también mostrar que el que no cumple no puede seguir" abierto.



Testeos

Sobre la cantidad de testeos en el país, Fariña indicó que "en Argentina los casos leves han dejado de consultar" y continuó: "La gente que en principios de la pandemia tenía problemas de fiebre o tos hoy han dejado de consultar, hay que incrementar la búsqueda en terreno como el plan Detectar o campañas de concientización de los síntomas".

Negó que el gobierno haya tenido dificultad con el número de test disponibles pero sí con la logística de procesamiento de los mismos. "Hay que ir a buscar a terreno los casos leves que no van al hospital", consideró.



Ibuprofeno inhalado, sí o no

Con relación a la utilización del ibuprofeno inhalado, Fariña aclaró que su uso "no tiene sustento de evidencia de eficacia en ningún grupo comparador" y explicó: "Sólo se han publicado estudios con muy pocos pacientes y sin grupo comparador con otros que no hayan usado".

"Hay fármacos como la hidroxicloroquina, que ya no lo estamos usando, hay nuevas estrategias, el plasma de convalecientes sigue en veremos esperando publicaciones sobre el efecto", agregó.