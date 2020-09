Se recupera la cotización del maíz en el Mercado de Chicago

El valor del cereal registraba ganancias de US$ 0,6 hasta US$ 143,7 por tonelada (para la posición diciembre).

Las operaciones de la soja, en tanto, se pactaban con un retroceso de US$ 0,7 por tonelada, hasta US$ 366,7 (posición noviembre), debido al avance de la cosecha estadounidense, mientras el aceite de la oleaginosa revertía la tendencia bajista y subía US$ 6,2 hasta US$ 719,5 (para octubre).

A su vez, los contratos de trigo exhibían una pérdida de US$ 0,7 por tonelada, hasta US$ 201,3 (posición diciembre) y US$ 204 (para marzo de 2021), presionados por la fortaleza del dólar y ventas de los fondos de inversión, concluyó el reporte de la BCR.