Parte policial de hechos acontecidos en Hughes, Venado Tuerto, San Gregorio y San Francisco

HUGHES: DETENIDO POR GOLPEAR A SU EX PAREJA E INCENDIAR EL AUTO DE SU EX SUEGRO

Anoche personal de Comisaría Decimoprimera de la localidad de Hughes procedieron a la detención de un joven de 21 años quien momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja, una joven embarazada, en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo al 1100 e incendió el vehículo del padre de la víctima.

Todo comenzó en horas de la mañana del día sábado cuando la víctima fue agredida por su ex pareja y a la noche el agresor regresó y amenazó de muerte e incendió el vehículo del padre de la mujer, el cual fue a

socorrerla de las agresiones.

La Fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Amenazas, Daño, Lesiones Leves Dolosas en el marco de Violencia de Genero, Amenazas en Concurso Real y que permanezca detenido hasta la audiencia imputativa.

VENADO TUERTO: INTENTÓ ROBAR Y FUE APREHENDIDO

En horas de la madrugada personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 28 años quien fue señalado por vecinos como el autor de un ilícito.

Personal policial fueron comisionados a calle Belgrano y Alvear donde una vecina manifestó que un hombre rompió un vidrio de un local comercial con intenciones de robo.

Atentos a lo informado personal policial realizaron una recorrida por la zona y por calle 25 de Mayo entre Belgrano y San Martín observaron a un hombre de similares características a las aportadas por los vecinos, por tal motivo procedieron a la identificación y posteriormente lo trasladaron a sede policial.

La Fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Tentativa de Robo.

SAN GREGORIO: DEMORADO POR AMENAZAR Y POSEER ARMAS DE FUEGO

Ayer por la tarde personal de Comisaría Decimoquinta de San Gregorio , fueron comisionados a un campo de la localidad donde una mujer de 43 años propietaria del mismo, denuncio que se hizo presente un hombre y

bajo amenaza de arma blanca le solicitó el pago de una deuda.

Atento a lo expuesto por orden del fiscal procedieron al secuestro de una carabina cal 22, 7 municiones y un cuchillo de 19 cm de largo.

Trasladaron a ambas partes a la dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Amenazas Calificadas y Portación Indebida de Arma de Fuego.



SAN FRANCISCO: SECUESTRARON UNA ESCOPETA CAL 20

En horas de la noche del día sábado personal del Destacamento Quinto de la localidad de San Francisco, procedieron al secuestro de una escopeta cal 20, la cual fue entregada por un hombre mayor de edad.

El hecho ocurrió momentos antes cuando se escucharon varias detonaciones en el pueblo y un vecino mencionó el lugar de donde provenían los mismos.

Personal policial se hicieron presentes en la vivienda en cuestión y se entrevistaron con el propietario quien hizo entrega del arma de fuego.

En un comienzo el propietario de la vivienda y su hijo agredieron verbalmente a los policías pero finalmente hicieron entrega del arma.

La Fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de Tenencia Indebida de Arma de Fuego.